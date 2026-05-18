"Победа мировой гимнастики": Свищев высоко оценил допуск россиян

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости, Олег Богатов. Решение Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) допустить спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном РФ является важной победой не только российской, но и всей мировой гимнастики, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту РФ Дмитрий Свищев.