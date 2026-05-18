"Победа мировой гимнастики": Свищев высоко оценил допуск россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Исполком World Gymnastics допустил россиян к международным соревнованиям с флагом и гимном.
- Дмитрий Свищев назвал это решение важной победой не только российской, но и всей мировой гимнастики.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости, Олег Богатов. Решение Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) допустить спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном РФ является важной победой не только российской, но и всей мировой гимнастики, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту РФ Дмитрий Свищев.
В воскресенье исполком World Gymnastics принял решение о допуске российских гимнастов к международным соревнованиям с флагом и гимном РФ.
"Прекрасная новость в начале недели. Я считаю, что это важная победа не только российской, но и всей мировой гимнастики. Незаконное отстранение закончилось, и я надеюсь, что никогда в истории международного спорта больше не будет отстранения атлетов по каким-либо надуманным причинам. Теперь нашим ребятам надо активно вернуться в большой спорт. Понятно, что для этого понадобится определенное время", - сказал Свищев.
"Проведена огромная работа, и я благодарен нашей объединенной Федерации гимнастики России, ее президенту Олегу Белозерову, министру спорта и председателю Олимпийского комитета России (ОКР) Михаилу Дегтяреву. Работа проведена безумно сложная, но эффективная. Такое решение пойдет на благо и российской гимнастике, и всему российскому спорту. Это очень важная промежуточная победа, но до полного восстановления нам еще надо выполнить много работы", - отметил собеседник агентства.
Первый зампред комитета по международным делам Госдумы Светлана Журова считает, что аналогичные решения примут в дальнейшем и другие федерации.
"Нынешняя ситуация показывает, как выглядят двойные стандарты. Одни (федерации спорта - ред.) допускают, а другие уперлись и стоят на своем. Ждем, что и другие федерации допустят спортсменов из РФ до соревнований с триколором. Сейчас у многих идут конгрессы. Поэтому я думаю, что мы услышим о допуске и других спортсменов", - сказала Журова интернет-порталу NEWS.ru.
Решение распространяется на все пять видов спорта, входящих в Федерацию гимнастики России: спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику. Первыми соревнованиями для россиян после допуска с национальной символикой станут этапы Кубка мира по спортивной акробатике в Болгарии (29-31 мая).