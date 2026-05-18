Рейтинг@Mail.ru
Жителя Приморья будут судить за реабилитацию нацизма - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:39 18.05.2026
Жителя Приморья будут судить за реабилитацию нацизма

Жителя Приморья будут судить за видео с одобрением преступлений нацистов

© РИА Новости / Руслан КривобокКресло судьи в зале заседаний суда
Кресло судьи в зале заседаний суда - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Кресло судьи в зале заседаний суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жителя Приморья будут судить за видео в соцсетях, в котором отрицаются военные преступления нацистов в годы Второй мировой войны.
  • Кроме того, видео содержало одобрение действий нацистской Германии, признанных международным правосудием преступными.
  • Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
ВЛАДИВОСТОК, 18 мая - РИА Новости. Жителя Приморья будут судить за видео в соцсетях, отрицающее военные преступления нацистов в годы Второй мировой войны, включая геноцид и планы истребления людей, а также содержащее одобрение преступных действий нацистской Германии, сообщает СУСК России по региону.
По данным следствия, 60-летний житель приморской Находки в декабре 2023 года умышленно разместил в своем аккаунте в одной из социальных сетей видеоматериал, содержащий публичное отрицание фактов, неопровержимо установленных Нюрнбергским трибуналом, включая сведения о политике геноцида, существовании газовых камер и планов истребления людей, а также содержащий одобрение действий нацистской Германии, признанных международным правосудием преступными. Противоправный видеоролик был массово доступен в интернете долгое время.
"В ходе предварительного следствия собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Мужчина обвиняется по пункту "в" части 2 статьи 354.1 УК РФ (отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, совершенные публично с использованием сети интернет).
Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю.
Автомобили полиции Германии - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
В Германии арестовали подозреваемого в установке копии ворот концлагеря
18 апреля, 20:47
 
ПроисшествияРоссияГерманияНаходка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала