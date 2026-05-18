Жителя Приморья будут судить за реабилитацию нацизма

ВЛАДИВОСТОК, 18 мая - РИА Новости. Жителя Приморья будут судить за видео в соцсетях, отрицающее военные преступления нацистов в годы Второй мировой войны, включая геноцид и планы истребления людей, а также содержащее одобрение преступных действий нацистской Германии, сообщает СУСК России по региону.
По данным следствия, 60-летний житель приморской Находки в декабре 2023 года умышленно разместил в своем аккаунте в одной из социальных сетей видеоматериал, содержащий публичное отрицание фактов, неопровержимо установленных Нюрнбергским трибуналом, включая сведения о политике геноцида, существовании газовых камер и планов истребления людей, а также содержащий одобрение действий нацистской Германии, признанных международным правосудием преступными. Противоправный видеоролик был массово доступен в интернете долгое время.
"В ходе предварительного следствия собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Мужчина обвиняется по пункту "в" части 2 статьи 354.1 УК РФ (отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, совершенные публично с использованием сети интернет).
Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю.