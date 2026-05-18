Жителя Приморья будут судить за реабилитацию нацизма

ВЛАДИВОСТОК, 18 мая - РИА Новости. Жителя Приморья будут судить за видео в соцсетях, отрицающее военные преступления нацистов в годы Второй мировой войны, включая геноцид и планы истребления людей, а также содержащее одобрение преступных действий нацистской Германии, сообщает СУСК России по региону.