Экс-гендиректор порта в Махачкале получил срок за рейдерский захват

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-гендиректор порта в Махачкале Гаджиев приговорен к 10 годам колонии за рейдерский захват ЗАО "Судоремонт".
- Он признан виновным в вымогательстве и должен выплатить штраф в 900 тысяч рублей.
- По версии следствия, Ахмед Гаджиев и его брат вынудили владельца предприятия переоформить 52 % акций на подставных лиц, ущерб от действий превысил 93 миллиона рублей.
МАХАЧКАЛА, 18 мая - РИА Новости. Экс-гендиректор Махачкалинского порта Ахмед Гаджиев проговорен к 10 годам колонии за рейдерский захват ЗАО "Судоремонт", сообщили РИА Новости в пресс-службе судов Дагестана.
"Ахмед Гаджиев, признанный виновным в вымогательстве (пункт "б" части 3 статьи 163 УК РФ), получил 10 лет лишения свободы со штрафом в 900 тысяч рублей. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима", – говорится в сообщении.
По версии следствия, Ахмед Гаджиев и его брат, бывший депутат Госдумы Магомед Гаджиев * "разработали план по завладению контрольным пакетом акций ЗАО "Судоремонт": используя служебное и политическое положение, они, угрожая физической расправой владельцу предприятия, вынудили его переоформить 52% акций на подставных лиц. Ущерб от рейдерского захвата превысил 93 миллиона рублей.
Братья скрылись от следствия, покинули страну и объявлены в международный розыск. Магомед Гаджиев* приговорен к пожизненному лишению свободы – он также признан виновным в организации убийства.
В ноябре прошлого года суд в Махачкале удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об изъятии у Магомеда Гаджиева* и его родных активов на два миллиарда рублей. Решение было принято "с целью ликвидации источников финансирования деятельности, угрожающей безопасности и территориальной целостности нашей страны". Активы включают полный пакет долей в уставном капитале подконтрольного им ООО, денежные средства, в том числе имеющиеся на счетах, 52 объекта недвижимости, 18 земельных участков, коммерческие здания и помещения.
*признан иноагентом на территории РФ
