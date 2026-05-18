Экс-гендиректор порта в Махачкале получил срок за рейдерский захват

МАХАЧКАЛА, 18 мая - РИА Новост и. Экс-гендиректор Махачкалинского порта Ахмед Гаджиев проговорен к 10 годам колонии за рейдерский захват ЗАО "Судоремонт", сообщили РИА Новости в пресс-службе судов Дагестана.

Братья скрылись от следствия, покинули страну и объявлены в международный розыск. Магомед Гаджиев* приговорен к пожизненному лишению свободы – он также признан виновным в организации убийства.