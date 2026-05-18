Житель Ингушетии получил срок за хранение гранат в ванной

НАЛЬЧИК, 18 мая – РИА Новости. Суд в Ингушетии приговорил к 6,5 годам колонии местного жителя, который хранил у себя в тайнике в ванной комнате шесть гранат, огнестрельное оружие и патроны, сообщила прокуратура региона.

"Судом установлено, что подсудимый незаконно приобрел и хранил по месту своего жительства шесть гранат с запалом, огнестрельное оружие и большое количество патронов к ним", - говорится в сообщении.

Оружие, боеприпасы и гранаты сотрудники регионального УФСБ нашли в тайнике, установленном в ванной комнате в доме подсудимого. Мужчину признали виновным в незаконном приобретении и хранении оружия, боеприпасов и взрывных устройств.