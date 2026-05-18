13:09 18.05.2026 (обновлено: 13:18 18.05.2026)
Суд приговорил жителя Краснодара к 14 годам лишения свободы за госизмену

Статуя Фемиды. Архивное фото
  • Суд в Краснодаре приговорил местного жителя к 14 годам колонии строгого режима и штрафу за государственную измену.
КРАСНОДАР, 18 мая - РИА Новости. Суд в Краснодаре приговорил местного жителя к 14 годам колонии строгого режима и штрафу за государственную измену, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
Следствие установило, что в июле 2023 года подсудимый установил связь с действующим военнослужащим ВСУ, от которого получал задания и перед которым отчитывался о проделанной работе по поиску лиц, желающих и готовых оказывать помощь и содействие ВСУ.
"Краснодарским краевым судом оглашен приговор в отношении жителя Краснодара, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена - ред.). Судом мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет, со штрафом в размере 100 000 рублей, с ограничением свободы на срок 1 год. Отбывать назначенное наказание осужденному надлежит в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Уточняется, что деятельность подсудимого была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.
