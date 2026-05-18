Стажировки для федпроекта "Производительность труда" стартовали в Москве

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. В столице запустили новый формат поддержки участников федпроекта "Производительность труда" – выездные производственные стажировки, рассказала заммэра Москвы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.

Она уточнила, что одним из главных направлений по поддержке городского предпринимательства является развитие компетенций в области повышения эффективности.

"Более 500 предприятий уже стали участниками федерального проекта, а средний рост производительности труда на завершивших его компаниях превышает 50%. Выездные стажировки призваны расширить этот успех: они открывают участникам доступ к экспертизе признанных отраслевых лидеров, позволяют изучать передовой опыт и масштабировать проверенные инструменты. Это новый формат поддержки, который впервые вводится в Москве", – подчеркнула Багреева, ее слова привели в пресс-службе ДЭПР.

Первая стажировка состоялась на кондитерской фабрике "Победа", на которой руководители 15 столичных компаний из сфер обрабатывающей промышленности, энергетики, логистики, торговли и гостиничного бизнеса познакомились с опытом этого крупного отечественного производителя шоколада.

На первой стажировке участники познакомились с организацией процесса производства на фабрике: зонированием участков, эргономичным расположением оборудования, выверенной логистикой перемещения сырья и готовой продукции.

Участники особенно оценили в рамках этой стажировки технологический парк, на котором настроены автоматизированные линии производства и упаковки, позволяющие минимизировать ручной труд и обеспечить стабильно высокое качество продукции.

По словам участников обучения, устройство процесса производства этой российской шоколадной фабрики обладает высокой универсальностью: представленные подходы к организации труда могут быть эффективно масштабированы и интегрированы в бизнес-процессы предприятий любых отраслей, независимо от специфики их деятельности.

Еще в рамках стажировки участники смогли узнать о системе обучения сотрудников на этой фабрике. Так, на предприятии выстроен полный цикл работы с кадрами: от трудоустройства до завершения адаптационного периода через систему наставничества, позволяющую сократить время адаптации новых сотрудников в четыре раза. Кроме того, особенное внимание было уделено системе стандартов и инструкций, которая помогает сотрудникам действовать слаженно и поддерживать бесперебойную работу предприятия.

В планах у правительства Москвы проводить подобные стажировки регулярно. Каждое мероприятие будет посвящено отдельному направлению повышения эффективности. По темам: организация производственных процессов, система обучения персонала, внедрение цифровых решений и совершенствование операционного управления. По итогам стажировок планируется выпуск онлайн-сборника лучших практик по повышению производительности труда.

Для столичной экономики стажировки станут важным механизмом тиражирования успеха. Так, московские компании будут перенимать проверенный опыт и внедрять их в свою работу без кризиса, а Москва получит импульс к росту эффективности экономики.

Проект по повышению производительности труда на предприятиях реализуется в Москве с 2022 года. По словам мэра города Сергея Собянина, в проекте уже участвует 535 столичных компаний.