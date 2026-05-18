Губернатор Ставрополья поручил создать клуб картинга для участников СВО

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров во время прямой линии со ставропольцами поставил перед краевым Минспорта проработать вопрос создания клуба картинга для ветеранов специальной военной операции, сообщает пресс-служба регионального правительства.

« "Мы должны оказывать всю необходимую поддержку нашим ветеранам СВО. Адаптивный спорт – это, в том числе, и подспорье в процессе реабилитации. Краевому Минспорта необходимо проработать вопрос приобретения картингов для клуба, а также организации площадки для занятий картингом", – подчеркнул Владимиров

С предложением о создании клуба картинга и просьбе о приобретении трех картов на ручном управлении к главе региона обратился ветеран специальной военной операции, участник "Кубка Защитников Отечества" по многоборью. Он рассказал, что вместе с другими ветеранами спецоперации хочет развивать в крае адаптивный спорт и попросил оказать поддержку в этом направлении.