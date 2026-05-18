21:17 18.05.2026 (обновлено: 21:20 18.05.2026)
Губернатор Ставрополья поручил создать клуб картинга для участников СВО

© Фото: управление пресс-службы и информационной политики губернатора Ставропольского края и правительства Ставропольского края Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров во время прямой линии со ставропольцами поставил перед краевым Минспорта проработать вопрос создания клуба картинга для ветеранов специальной военной операции, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Мы должны оказывать всю необходимую поддержку нашим ветеранам СВО. Адаптивный спорт – это, в том числе, и подспорье в процессе реабилитации. Краевому Минспорта необходимо проработать вопрос приобретения картингов для клуба, а также организации площадки для занятий картингом", – подчеркнул Владимиров.
С предложением о создании клуба картинга и просьбе о приобретении трех картов на ручном управлении к главе региона обратился ветеран специальной военной операции, участник "Кубка Защитников Отечества" по многоборью. Он рассказал, что вместе с другими ветеранами спецоперации хочет развивать в крае адаптивный спорт и попросил оказать поддержку в этом направлении.
Как отметили в пресс-службе, на Ставрополье уже сейчас действует более 50 мер поддержки участников СВО и их семей, в том числе за счет реализации краевых госпрограмм и регпроектов. Среди них и помощь в заключении соцконтрактов и ведения бизнеса, реабилитации и поддержке участников СВО и их близких.
 
