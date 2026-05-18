Британский вице-премьер опроверг сообщения о скорой отставке Стармера

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-премьер Британии Дэвид Лэмми опроверг сообщения СМИ о скорой отставке Кира Стармера.
- По его словам, премьер обладает сильным характером и у него есть опыт борьбы.
ЛОНДОН, 18 мая – РИА Новости. Вице-премьер Великобритании Дэвид Лэмми опроверг сообщения СМИ, что премьер Кир Стармер вскоре уйдет в отставку.
Колумнист британского издания Daily Mail Дэн Ходжес со ссылкой на источники в правительстве сообщил в воскресенье, что премьер Великобритании Стармер вскоре покинет пост по собственной инициативе.
"Кир Стармер остается самым стойким человеком, которого я знаю. Я разговаривал с ним дважды вчера. У него сильный характер, опыт борьбы. Никаких сроков (отставки – ред.) не будет", - сказал он в интервью Sky News.
Трамп заявил о больших проблемах у Стармера
15 мая, 19:31