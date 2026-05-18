Рейтинг@Mail.ru
Британский вице-премьер опроверг сообщения о скорой отставке Стармера - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:44 18.05.2026
Британский вице-премьер опроверг сообщения о скорой отставке Стармера

Вице-премьер Британии Лэмми опроверг слухи о скорой отставке Стармера

© AP Photo / Kin CheungЛидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер
Лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© AP Photo / Kin Cheung
Лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-премьер Британии Дэвид Лэмми опроверг сообщения СМИ о скорой отставке Кира Стармера.
  • По его словам, премьер обладает сильным характером и у него есть опыт борьбы.
ЛОНДОН, 18 мая – РИА Новости. Вице-премьер Великобритании Дэвид Лэмми опроверг сообщения СМИ, что премьер Кир Стармер вскоре уйдет в отставку.
Колумнист британского издания Daily Mail Дэн Ходжес со ссылкой на источники в правительстве сообщил в воскресенье, что премьер Великобритании Стармер вскоре покинет пост по собственной инициативе.
"Кир Стармер остается самым стойким человеком, которого я знаю. Я разговаривал с ним дважды вчера. У него сильный характер, опыт борьбы. Никаких сроков (отставки – ред.) не будет", - сказал он в интервью Sky News.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Трамп заявил о больших проблемах у Стармера
15 мая, 19:31
 
В миреВеликобританияКир СтармерДэвид Лэмми
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала