Starbucks зарегистрировал в России товарный знак

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Одна из крупнейших в мире сетей кофеен Starbucks зарегистрировала в России товарный знак в виде своего черно-белого логотипа, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявка на регистрацию товарного знака в виде черно-белого логотипа с лицом девушки была подана в ведомство в мае 2024 года, а в мае текущего года Роспатент принял решение о регистрации
26 октября 2025, 02:31
При этом ранее Starbucks лишился аналогичного логотипа в России - Роспатент принимал решение о его регистрации в ноябре 2016 года, после чего срок действия товарного знака истек, и ранее в текущем году ведомство внесло в свою базу соответствующую информацию.
Под этим брендом компания могла продавать и производить в России травяной чай, витаминизированные напитки, а также алкоголь.
Первая кофейня Starbucks открылась в Москве в 2007 году. В марте 2022 года Starbucks объявила о приостановке деятельности в России и закрыла кофейни. На тот момент в стране работало более 100 заведений сети. Бизнесмены Тимур Юнусов (Тимати), Антон Пинский и компания "Синдика" стали новыми владельцами бизнеса, запустив в том же 2022 году на месте Starbucks сеть кофеен Stars Сoffee.