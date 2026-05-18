Ушаков рассказал о сотрудничестве с КНР в сфере мирного космоса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия и Китай наладили тесную кооперацию в сфере мирного космоса.
- Перспективной сферой сотрудничества двух стран являются высокие и информационно-коммуникационные технологии, в том числе искусственный интеллект.
- Страны вместе создают Международную научную лунную станцию.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия и Китай наладили тесную кооперацию в сфере мирного космоса, в том числе по созданию Международной научной лунной станции, отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Тесная кооперация налажена в сфере мирного космоса, в том числе по вопросам создания Международной научной лунной станции", - сказал Ушаков на брифинге в преддверии визита президента РФ Владимира Путина в Китай.
Перспективными сферами сотрудничества двух стран он назвал также высокие и информационно-коммуникационные технологии, в том числе искусственный интеллект.
Россия и Китай совместно создают Международную научную лунную станцию. Соответствующее межправительственное соглашение было подписано 25 ноября 2022 года, президент РФ Владимир Путин ратифицировал его 12 июня 2024 года. В мае 2025 года "Роскосмос" и Китайская национальная космическая администрация подписали меморандум по строительству электростанции для Международной научной станции на Луне.
