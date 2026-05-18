США ввели санкции против Управления по разведке Кубы

ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. США в понедельник ввели санкции против Управления по разведке Кубы и девяти физических лиц, а также расширили ограничения против министерства внутренних дел (МВД) и национальной полиции республики, говорится в опубликованном заявлении американского минфина.
Кроме того, власти США ввели дополнительные санкции против МВД и национальной полиции. Ранее обе структуры находились в санкционном списке по "глобальному акту Магнитского". В понедельник они помещены в санкционный список CUBA-EO14404 в рамках подписанного ранее указа президента США Дональда Трампа о расширении санкций против Гаваны.