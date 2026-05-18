США приостановили ротацию войск в Польше

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США приостановили ротацию своих войск в Польше.
- Решение о приостановке ротации было принято неожиданно и держалось в строгой тайне.
- Министр национальной обороны Польши выразил надежду на то, что присутствие американских солдат в стране станет постоянным.
ВАРШАВА, 18 мая - РИА Новости. США приостановили ротацию своих войск в Польше, сообщил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
Издание Defense News со ссылкой на неназванного чиновника армии 13 мая сообщило, что армия США неожиданно отменила отправку в Польшу второй бронетанковой бригады первой кавалерийской дивизии, насчитывающей более 4 тысяч военнослужащих. Источник издания не раскрыл подробностей решения, однако 15 мая издание Politico сообщило, что его принял лично министр войны Пит Хегсет.
"Ротация приостановлена, но она не бросает тень на польско-американские отношения", - сказал Косиняк-Камыш.
Министр отметил, что данные планы США держались в строгой тайне.
"Решение о приостановке ротации, смены контингента было принято в последние часы или дни. В США эту информацию имел очень узкий круг лиц и ни с одним союзническим государством американцы ею не поделились, об этом не было речи несколько дней назад во время разговора президента Дональда Трампа и президента Кароля Навроцкого", - сказал глава польского оборонного ведомства.
Министр надеется, что присутствие в Польше американских солдат станет постоянным вместо ротационного.
"Я давно говорю, что это может принести хорошие последствия, что вместо ротационного присутствия может быть постоянное присутствие. Мы к этому готовы, мы готовы к инвестициям, но это будет решением американского правительства", - сказал Косиняк-Камыш.
По последней информации, в Польше расквартировано около 10 тысяч американских военных.