Рейтинг@Mail.ru
США приостановили ротацию войск в Польше - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:05 18.05.2026
США приостановили ротацию войск в Польше

США неожиданно приостановили ротацию войск в Польше

© AP Photo / Jeremias GonzalezАмериканские военнослужащие
Американские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© AP Photo / Jeremias Gonzalez
Американские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США приостановили ротацию своих войск в Польше.
  • Решение о приостановке ротации было принято неожиданно и держалось в строгой тайне.
  • Министр национальной обороны Польши выразил надежду на то, что присутствие американских солдат в стране станет постоянным.
ВАРШАВА, 18 мая - РИА Новости. США приостановили ротацию своих войск в Польше, сообщил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
Издание Defense News со ссылкой на неназванного чиновника армии 13 мая сообщило, что армия США неожиданно отменила отправку в Польшу второй бронетанковой бригады первой кавалерийской дивизии, насчитывающей более 4 тысяч военнослужащих. Источник издания не раскрыл подробностей решения, однако 15 мая издание Politico сообщило, что его принял лично министр войны Пит Хегсет.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
"Военные предупреждены". СМИ раскрыли, какой удар США нанесли Польше
17 мая, 17:18
"Ротация приостановлена, но она не бросает тень на польско-американские отношения", - сказал Косиняк-Камыш.
Министр отметил, что данные планы США держались в строгой тайне.
"Решение о приостановке ротации, смены контингента было принято в последние часы или дни. В США эту информацию имел очень узкий круг лиц и ни с одним союзническим государством американцы ею не поделились, об этом не было речи несколько дней назад во время разговора президента Дональда Трампа и президента Кароля Навроцкого", - сказал глава польского оборонного ведомства.
Министр надеется, что присутствие в Польше американских солдат станет постоянным вместо ротационного.
Американские и польские военнослужащие в Польше - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Минобороны Литвы сообщило о приостановке ротации войск США в Европе
14 мая, 11:21
"Я давно говорю, что это может принести хорошие последствия, что вместо ротационного присутствия может быть постоянное присутствие. Мы к этому готовы, мы готовы к инвестициям, но это будет решением американского правительства", - сказал Косиняк-Камыш.
По последней информации, в Польше расквартировано около 10 тысяч американских военных.
Американские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
"Сошли с ума". В США раскрыли, что Польша задумала против России
15 мая, 06:59
 
В миреСШАПольшаВладислав Косиняк-КамышПит ХегсетДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала