Опрос показал, за кого американцы проголосовали бы на выборах в конгресс - РИА Новости, 18.05.2026
15:03 18.05.2026
Опрос показал, за кого американцы проголосовали бы на выборах в конгресс

NYT: половина американцев проголосовала бы за демократа на выборах в конгресс

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Вид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в в Вашингтоне. Архивное фото
  • Половина американцев проголосовали бы за кандидата от Демократической партии на выборах в конгресс 2026 года, если бы они состоялись сейчас.
  • Республиканцу свой голос отдали бы 39% респондентов, еще 11% опрошенных затруднились с ответом.
  • Опрос проводился с 11 по 15 мая среди более чем 1,5 тысячи совершеннолетних американцев, статистическая погрешность составляет около 2,8 процентных пункта.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Половина американцев проголосовали бы за кандидата от Демократической партии на выборах в конгресс 2026 года, если бы они состоялись сейчас, следует из опроса, проведенного газетой New York Times совместно с исследовательским институтом Siena College.
По результатам опроса, 50% американцев проголосовали бы за кандидата от Демократической партии, если бы всеобщие выборы в конгресс 2026 года состоялись сейчас. Республиканцу свой голос отдали бы 39% респондентов, еще 11% опрошенных затруднились с ответом.
Кроме того, согласно опросу, 43% респондентов заявили, что "почти точно" будут голосовать на промежуточных выборах в ноябре, ещё 47% сообщили, что это вероятно.
Опрос проводился с 11 по 15 мая среди более 1,5 тысячи совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность опроса составляет около 2,8 процентных пункта.
В ноябре в США пройдут промежуточные выборы в конгресс, на которых, по прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют потерять контроль над палатой представителей в пользу демократов. Эксперты связывают возможную утрату большинства в конгрессе с падением рейтингов администрации на фоне военной кампании против Ирана, а также ростом цен.
