Вид на Капитолий в в Вашингтоне. Архивное фото

Опрос показал, за кого американцы проголосовали бы на выборах в конгресс

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Половина американцев проголосовали бы за кандидата от Демократической партии на выборах в конгресс 2026 года, если бы они состоялись сейчас, следует из опроса, проведенного газетой Половина американцев проголосовали бы за кандидата от Демократической партии на выборах в конгресс 2026 года, если бы они состоялись сейчас, следует из опроса, проведенного газетой New York Times совместно с исследовательским институтом Siena College.

По результатам опроса, 50% американцев проголосовали бы за кандидата от Демократической партии, если бы всеобщие выборы в конгресс 2026 года состоялись сейчас. Республиканцу свой голос отдали бы 39% респондентов, еще 11% опрошенных затруднились с ответом.

Кроме того, согласно опросу, 43% респондентов заявили, что "почти точно" будут голосовать на промежуточных выборах в ноябре, ещё 47% сообщили, что это вероятно.

Опрос проводился с 11 по 15 мая среди более 1,5 тысячи совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность опроса составляет около 2,8 процентных пункта.