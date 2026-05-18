Литве не хватает средств ПВО для защиты от крылатых ракет, заявил МИД

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Литва испытывает недостаток средств ПВО для обеспечения должного уровня защиты от баллистических или крылатых ракет, заявил глава литовского МИД Кястутис Будрис.

"Мы, конечно, инвестируем в системы малой и средней дальности, но нам не хватает средств противовоздушной обороны дальнего радиуса для защиты от баллистических и крылатых ракет", - заявил Будрис в интервью швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung (NZZ).

При этом Будрис отметил, что НАТО согласилось на ротационную модель предоставления Литве систем ПВО: члены альянса по очереди направляют их стране на определенный период.

Однако, как заявил глава литовского МИД, этого недостаточно и Литве необходимо нарастить мощность своей противовоздушной обороны.