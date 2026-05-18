Литве не хватает средств ПВО для защиты от крылатых ракет, заявил МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Литва испытывает недостаток средств ПВО для защиты от баллистических и крылатых ракет, заявил глава МИД Будрис.
- НАТО согласилось на ротационную модель предоставления Литве систем ПВО, но этого недостаточно, считает министр.
- Вечером 17 мая в Утенском районе на востоке Литвы обнаружен беспилотник, по предварительным данным, украинский.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Литва испытывает недостаток средств ПВО для обеспечения должного уровня защиты от баллистических или крылатых ракет, заявил глава литовского МИД Кястутис Будрис.
"Мы, конечно, инвестируем в системы малой и средней дальности, но нам не хватает средств противовоздушной обороны дальнего радиуса для защиты от баллистических и крылатых ракет", - заявил Будрис в интервью швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung (NZZ).
Однако, как заявил глава литовского МИД, этого недостаточно и Литве необходимо нарастить мощность своей противовоздушной обороны.
Вечером 17 мая национальный центр управления кризисами Литвы сообщил об обнаружении в Утенском районе на востоке страны беспилотника, который, по предварительным данным, являлся украинским. Его обломки нашел местный житель, система ПВО не распознала дрон.
