19:06 18.05.2026 (обновлено: 19:28 18.05.2026)
Вознюк возглавил МБА-МАИ

Вознюк сменил Карасева на посту главного тренера МБА-МАИ

  • Сергей Вознюк назначен новым главным тренером московского баскетбольного клуба МБА-МАИ.
  • Вознюк сменил на этом посту Василия Карасева.
  • В нынешнем сезоне МБА-МАИ занял седьмое место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Сергей Вознюк назначен новым главным тренером московского баскетбольного клуба МБА-МАИ, сообщается на сайте команды Единой лиги ВТБ.
Вознюк сменил на этом посту Василия Карасева, который возглавил МБА-МАИ перед дебютом клуба в Единой лиге в 2022 году и в мае покинул команду в связи с истечением контракта.
Вознюк пополнил тренерский штаб МБА-МАИ перед стартом сезона-2022/23. В декабре 2024 года специалист возглавил женскую команду "Динамо" (Курск), с которой стал серебряным и бронзовым призером Кубка России. В феврале 2026 года он вернулся в тренерский штаб МБА-МАИ и помог команде впервые в своей истории завоевать Кубок России.
В нынешнем сезоне МБА-МАИ занял седьмое место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, а в первом раунде плей-офф проиграл в серии казанскому УНИКСу (0-3).
