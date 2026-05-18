Легков объявил о смерти лыжных гонок без участия России - РИА Новости Спорт, 18.05.2026
16:16 18.05.2026 (обновлено: 16:17 18.05.2026)
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков заявил, что лыжный спорт умирает без российских спортсменов, но из-за европейцев добиться возвращения российских спортсменов сложнее.
В понедельник в Москве прошла отчетно-выборная конференция Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), в ходе которой было принято единогласное решение об объединении лыжных федераций и федерации сноуборда и переименовании организации в Федерацию лыжных видов спорта и сноуборда России. Дмитрий Свищев был единогласно избран председателем объединенной федерации. Легков стал членом президиума организации.
"Искренне надеюсь, что мы уже вернемся большим составом. Можно сравнивать, но есть момент: если каким-то видам разрешаются, то там больше стран не из Европы, которые решают. А с лыжным спортом сложнее, потому что у нас много европейцев и скандинавов. С таким руководителем, как Свищев, можно работать. Плюс Елена Валерьевна Вяльбе и я, которые очень любим лыжный спорт. Все получится", - сообщил Легков.
"Самое главное, чтобы наших спортсменов пустили. Тот факт, что бывшие спортсмены вошли в состав нового президиума - важно, потому что наш опыт и общение должно повлиять. Если другие федерации могут выступать - чем мы хуже. У нас очень много достойнейших спортсменов. Савелий (Коростелев) и Дарья (Непряева) показали это, очень достойно выступали. Без нас лыжный спорт умирает", - добавил бывший спортсмен.
В октябре 2025 года FIS оставила в силе запрет на участие россиян и белорусов в международных турнирах. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. В лыжных гонках на Олимпиаде-2026 выступили россияне Савелий Коростелев и Дарья Непряева.
