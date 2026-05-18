ФЛГР переименовали в Федерацию лыжных видов спорта и сноуборда России

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости, Сергей Смышляев. Отчетно-выборная конференция Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) утвердила переименование организации в Федерацию лыжных видов спорта и сноуборда России, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
"В рамках объединения нам необходимо принять решение об изменении названия нашей организации. Предлагается название: Федерация лыжных видов спорта и сноуборда России. Наименование полностью соответствует международным правилам. Президиум поддержал новые изменения. Голосование: единогласно принято", - сказала глава ФЛГР Елена Вяльбе.
Также в рамках конференции пройдут выборы председателя Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России. Ранее депутат Госдумы, глава Ассоциации лыжных видов спорта России Дмитрий Свищев был единогласно выдвинут на пост главы объединенной федерации. Пост главы ФЛГР с 2010 года занимала трехкратная олимпийская чемпионка Вяльбе.
Ранее в летних видах спорта ряд гимнастических федераций были объединены в единую Федерацию гимнастики России, федерации по водным видам спорта - в Федерацию водных видов спорта России, а слияние федерации гребли на байдарках и каноэ с федерацией гребного слалома привело к созданию Федерации каноэ России.