Спивак позитивно оценил ужесточение лимита на легионеров в РПЛ
14:25 18.05.2026
Спивак позитивно оценил ужесточение лимита на легионеров в РПЛ

Спивак: ужесточение лимита на легионеров позволит привлекать больше игроков РФ

  Бывший полузащитник "Зенита" Александр Спивак позитивно оценил ужесточение лимита на легионеров в РПЛ.
  По его мнению, это позволит больше привлекать российских футболистов.
С.-Петербург, 18 мая — РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший полузащитник "Зенита" Александр Спивак заявил РИА Новости, что ужесточение лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) со следующего сезона является позитивной мерой, которая позволит больше привлекать российских футболистов.
В апреле министр спорта России Михаил Дегтярев подписал приказ об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. С сезона-2026/2027 в заявке команды РПЛ не может быть более 12 иностранцев, а на поле – не более семи.
"Я думаю, это позитивно. Достаточно легионеров. Наших ребят будет подтягиваться больше", - сказал Спивак.
