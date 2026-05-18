Спивак позитивно оценил ужесточение лимита на легионеров в РПЛ

С.-Петербург, 18 мая — РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший полузащитник "Зенита" Александр Спивак заявил РИА Новости, что ужесточение лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) со следующего сезона является позитивной мерой, которая позволит больше привлекать российских футболистов.
В апреле министр спорта России Михаил Дегтярев подписал приказ об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. С сезона-2026/2027 в заявке команды РПЛ не может быть более 12 иностранцев, а на поле – не более семи.
"Я думаю, это позитивно. Достаточно легионеров. Наших ребят будет подтягиваться больше", - сказал Спивак.