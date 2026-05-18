Историк назвал генералов спецслужб СССР, обеспечивших победу над Германией

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Пять генералов органов государственной безопасности СССР в годы Великой Отечественной войны стояли за победой в тайном противоборстве с гитлеровцами, рассказал эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ, историк спецслужб, почетный сотрудник контрразведки Олег Матвеев.
«
"Если человека, мало-мальски знающего историю, спросить, кто выиграл Великую Отечественную войну на полях сражений, то он назовет 10-15 наших прославленных маршалов, которые возглавляли Генштаб и командовали фронтами. Если мы будем говорить о тайной войне, о противостоянии спецслужб, то кто выиграл войну у абвера и Главного управления имперской безопасности?", - сказал Матвеев на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
По мнению историка, в том противостоянии спецслужб победили пять генералов, которые всю Великую Отечественную войну возглавляли ключевые направления работы органов государственной безопасности СССР.
«
"Это начальник Первого управления (внешняя разведка) Павел Фитин. Начальник Второго управления (контрразведка) Петр Федотов. Руководитель военной контрразведки - сначала управления Особых отделов, потом "Смерш" - Виктор Абакумов. Начальник управления контрразведки на транспорте Соломон Мильштейн. И Павел Судоплатов, который возглавлял управление разведки и диверсий за линией фронта. Вот пять "звезд" отечественных спецслужб, которые выиграли войну у Канариса и Шелленберга", - подчеркнул Матвеев.