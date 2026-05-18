Рейтинг@Mail.ru
Историк назвал генералов спецслужб СССР, обеспечивших победу над Германией - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:58 18.05.2026
Историк назвал генералов спецслужб СССР, обеспечивших победу над Германией

Историк Матвеев: 5 генералов спецслужб СССР стояли за победой над гитлеровцами

© Фото : предоставлено пресс-бюро СВР РФНачальник советской внешней разведки в 1939-1946 гг. Павел Фитин
Начальник советской внешней разведки в 1939-1946 гг. Павел Фитин - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© Фото : предоставлено пресс-бюро СВР РФ
Начальник советской внешней разведки в 1939-1946 гг. Павел Фитин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Олег Матвеев, историк спецслужб и почетный сотрудник контрразведки, рассказал о пяти генералах органов государственной безопасности СССР, которые сыграли важную роль в победе над Германией в годы Великой Отечественной войны.
  • По мнению Матвеева, эти генералы выиграли войну у абвера и Главного управления имперской безопасности.
  • Среди названных генералов — Павел Фитин, Петр Федотов, Виктор Абакумов, Соломон Мильштейн и Павел Судоплатов.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Пять генералов органов государственной безопасности СССР в годы Великой Отечественной войны стояли за победой в тайном противоборстве с гитлеровцами, рассказал эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ, историк спецслужб, почетный сотрудник контрразведки Олег Матвеев.
«
"Если человека, мало-мальски знающего историю, спросить, кто выиграл Великую Отечественную войну на полях сражений, то он назовет 10-15 наших прославленных маршалов, которые возглавляли Генштаб и командовали фронтами. Если мы будем говорить о тайной войне, о противостоянии спецслужб, то кто выиграл войну у абвера и Главного управления имперской безопасности?", - сказал Матвеев на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
По мнению историка, в том противостоянии спецслужб победили пять генералов, которые всю Великую Отечественную войну возглавляли ключевые направления работы органов государственной безопасности СССР.
«
"Это начальник Первого управления (внешняя разведка) Павел Фитин. Начальник Второго управления (контрразведка) Петр Федотов. Руководитель военной контрразведки - сначала управления Особых отделов, потом "Смерш" - Виктор Абакумов. Начальник управления контрразведки на транспорте Соломон Мильштейн. И Павел Судоплатов, который возглавлял управление разведки и диверсий за линией фронта. Вот пять "звезд" отечественных спецслужб, которые выиграли войну у Канариса и Шелленберга", - подчеркнул Матвеев.
Сотрудники ФСБ - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
День спецназа органов безопасности предложено отмечать в России 5 июля
Вчера, 18:49
 
БезопасностьСССРРоссияПавел Фитин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала