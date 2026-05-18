Спецоперация, 18 мая: ВС России нанесли массированный удар возмездия

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России нанесли массированный удар возмездия в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам.
- Потери Киева за сутки составили порядка 1075 военнослужащих, а также украинская сторона лишилась военной техники и станций радиоэлектронной борьбы.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что российские военные наносят удары только по военным и околовоенным целям на Украине.
- Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил о постоянном увеличении атак на Запорожскую АЭС и ее город-спутник Энергодар.
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Российские Вооруженные силы в ночь на понедельник в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам в России нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками, говорится в сводке Минобороны РФ.
Группировки ВС РФ, участвующие в спецоперации, улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции, продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение украинским формированиям. Потери Киева за сутки составили порядка 1075 военнослужащих.
Также украинские войска лишились 12 боевых бронированных машин, боевой машины РСЗО "Град", 12 артиллерийских орудий и 11 станций радиоэлектронной борьбы. Авиация, артиллерия и ударные беспилотники группировок ВС РФ нанесли поражение пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.
Средства ПВО сбили пять управляемых авиабомб и 265 беспилотников самолетного типа. Силы Черноморского флота в северной части Черного моря уничтожили безэкипажный катер ВСУ.
Нагнетание напряженности
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на фоне новых заявлений лидера США Дональда Трампа по урегулированию на Украине обратил внимание на непрекращающиеся удары ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры в РФ с помощью дронов. Он подчеркнул, что российские военные наносят удары только по военным и околовоенным целям на Украине.
Утверждения Киева о том, что Россия якобы планирует "атаки" с территории Белоруссии, Песков назвал нагнетанием напряженности. Он отметил, что Белоруссия является союзником России, но в первую очередь это суверенное государство.
Европейские радикалы не хотят допустить урегулирования на Украине, предложенного США, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил в интервью РИА Новости, что Великобритания вербует наемников для ВСУ из наркокартелей Латинской Америки. Кроме того, по его словам, в боях на стороне ВСУ участвуют наемники из Японии, Ирландии, Норвегии и Нидерландов. Украинское командование перебрасывает наемников с направления на направление, больше всего их было замечено на харьковском и красноармейском.
Пора озаботиться
Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил журналистам, что количество атак на Запорожскую АЭС и ее город-спутник Энергодар постоянно увеличивается, за последние сутки ВСУ нанесли десятки ударов по району станции и городу. Под удар попали транспортный цех станции, подстанция "Радуга", жилой массив, один из дронов попал на территорию детского сада. Социальная инфраструктура Энергодара, по словам Лихачева, работает на пределе напряжения.
Сейчас ситуация на станции под контролем, но радиационные риски растут день ото дня. Глава "Росатома" уточнил, что на ЗАЭС, по "самым скромным оценкам", примерно 2,6 тысячи тонн свежего и отработавшего топлива. Удар по хранилищу отработавшего топлива грозит рисками регионального масштаба, отметил он. В связи с этим европейским лидерам, особенно в странах Восточной Европы, находящихся в нескольких сотнях километров от станции, настало время озаботиться ситуацией, обратил внимание Лихачев.
Гендиректор госкорпорации добавил, что следующие переговоры Россия-МАГАТЭ запланированы на июль, но могут пройти раньше из-за ударов ВСУ.
До сих пор не подписали
ЕС и Украина до сих пор не подписали три ключевых документа, необходимых для выделения Украине кредита на 90 миллиардов евро, несмотря на обещания перевести первые деньги из этой суммы, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Баляш Уйвари. По его словам, необходимо подписать меморандум о взаимопонимании, программу макрофинансовой помощи Украине, а также внести изменения в положения о фонде ЕС для помощи Украине.
Главы МИД ЕС на неформальной встрече 27 и 28 мая мая не будут обсуждать возможную кандидатуру главы евродипломатии Каи Каллас на роль переговорщика с Россией, заявила на брифинге в Брюсселе представитель европейской дипломатической службы Анитта Хиппер. По ее словам, на встрече будут обсуждаться "требования к Москве".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18