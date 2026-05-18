Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 18 мая: ВС России нанесли массированный удар возмездия - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:44 18.05.2026

Спецоперация, 18 мая: ВС России нанесли массированный удар возмездия

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России нанесли массированный удар возмездия в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам.
  • Потери Киева за сутки составили порядка 1075 военнослужащих, а также украинская сторона лишилась военной техники и станций радиоэлектронной борьбы.
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что российские военные наносят удары только по военным и околовоенным целям на Украине.
  • Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил о постоянном увеличении атак на Запорожскую АЭС и ее город-спутник Энергодар.
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Российские Вооруженные силы в ночь на понедельник в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам в России нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками, говорится в сводке Минобороны РФ.
В ведомстве подчеркнули, что поражены все назначенные объекты - предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, а также военные аэродромы.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
Его время уходит? Киев атаковали с неожиданного направления
Вчера, 08:00
Группировки ВС РФ, участвующие в спецоперации, улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции, продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение украинским формированиям. Потери Киева за сутки составили порядка 1075 военнослужащих.
Также украинские войска лишились 12 боевых бронированных машин, боевой машины РСЗО "Град", 12 артиллерийских орудий и 11 станций радиоэлектронной борьбы. Авиация, артиллерия и ударные беспилотники группировок ВС РФ нанесли поражение пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.
Средства ПВО сбили пять управляемых авиабомб и 265 беспилотников самолетного типа. Силы Черноморского флота в северной части Черного моря уничтожили безэкипажный катер ВСУ.

Нагнетание напряженности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на фоне новых заявлений лидера США Дональда Трампа по урегулированию на Украине обратил внимание на непрекращающиеся удары ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры в РФ с помощью дронов. Он подчеркнул, что российские военные наносят удары только по военным и околовоенным целям на Украине.
Утверждения Киева о том, что Россия якобы планирует "атаки" с территории Белоруссии, Песков назвал нагнетанием напряженности. Он отметил, что Белоруссия является союзником России, но в первую очередь это суверенное государство.
Мирный процесс по Украине, по словам Пескова, находится на паузе, Россия рассчитывает на его возобновление. Он добавил, что Москва также рассчитывает, что Вашингтон продолжит посреднические усилия в украинском урегулировании.
Европейские радикалы не хотят допустить урегулирования на Украине, предложенного США, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил в интервью РИА Новости, что Великобритания вербует наемников для ВСУ из наркокартелей Латинской Америки. Кроме того, по его словам, в боях на стороне ВСУ участвуют наемники из Японии, Ирландии, Норвегии и Нидерландов. Украинское командование перебрасывает наемников с направления на направление, больше всего их было замечено на харьковском и красноармейском.
Бронетранспортер Бумеранг с боевым модулем К-16 - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
"Есть одна важная деталь". Какой бронетранспортер нужен российской армии
Вчера, 08:00

Пора озаботиться

Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил журналистам, что количество атак на Запорожскую АЭС и ее город-спутник Энергодар постоянно увеличивается, за последние сутки ВСУ нанесли десятки ударов по району станции и городу. Под удар попали транспортный цех станции, подстанция "Радуга", жилой массив, один из дронов попал на территорию детского сада. Социальная инфраструктура Энергодара, по словам Лихачева, работает на пределе напряжения.
Сейчас ситуация на станции под контролем, но радиационные риски растут день ото дня. Глава "Росатома" уточнил, что на ЗАЭС, по "самым скромным оценкам", примерно 2,6 тысячи тонн свежего и отработавшего топлива. Удар по хранилищу отработавшего топлива грозит рисками регионального масштаба, отметил он. В связи с этим европейским лидерам, особенно в странах Восточной Европы, находящихся в нескольких сотнях километров от станции, настало время озаботиться ситуацией, обратил внимание Лихачев.
Гендиректор госкорпорации добавил, что следующие переговоры Россия-МАГАТЭ запланированы на июль, но могут пройти раньше из-за ударов ВСУ.

До сих пор не подписали

ЕС и Украина до сих пор не подписали три ключевых документа, необходимых для выделения Украине кредита на 90 миллиардов евро, несмотря на обещания перевести первые деньги из этой суммы, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Баляш Уйвари. По его словам, необходимо подписать меморандум о взаимопонимании, программу макрофинансовой помощи Украине, а также внести изменения в положения о фонде ЕС для помощи Украине.
Главы МИД ЕС на неформальной встрече 27 и 28 мая мая не будут обсуждать возможную кандидатуру главы евродипломатии Каи Каллас на роль переговорщика с Россией, заявила на брифинге в Брюсселе представитель европейской дипломатической службы Анитта Хиппер. По ее словам, на встрече будут обсуждаться "требования к Москве".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевАлексей ЛихачевДмитрий ПесковДональд ТрампВооруженные силы УкраиныЕвросоюзГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала