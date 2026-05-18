Спецоперация, 18 мая: ВС России нанесли массированный удар возмездия

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Российские Вооруженные силы в ночь на понедельник в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам в России нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками, говорится в сводке Минобороны РФ.