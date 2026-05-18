Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.05.2026

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны и администраций новых регионов на 18 мая 2026 года
За прошедшие сутки российские подразделения нанесли поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб и 265 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 671 самолет, 284 вертолета, 148 192 беспилотника, 661 зенитный ракетный комплекс, 29 353 танка и других бронемашин, 1 723 реактивные системы залпового огня, 34 981 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 61 893 единицы автомобильной техники.