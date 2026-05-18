ВС России уничтожили под Харьковом более 17 средств снабжения ВСУ

БЕЛГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Подразделения беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" ВС России с начала мая уничтожили более семи единиц транспорта и свыше десяти наземных роботизированных комплексов ВСУ, сообщил РИА Новости начальник огневого поражения корпуса с позывным "Карта".

По его словам, огневое поражение наносилось в ходе мониторинга дорог и выявления целей на путях подвоза.

"С начала мая расчеты БПС 11-го армейского корпуса группировки войск "Север"... уничтожили более 7 автомобилей ВСУ , квадроциклов и багги, а также более 10 роботизированных комплексов, которые используются в перевозке грузов и ротационных мероприятиях ВСУ", - сказал собеседник агентства.

Офицер уточнил, что воздушная разведка ведет постоянный контроль местности, а операторы ударных дронов находятся в режиме боевого дежурства. После обнаружения цели ее координаты передаются командованию, после чего применяются FPV-дроны и коптеры со сбрасываемыми боеприпасами.