Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили под Харьковом более 17 средств снабжения ВСУ - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:43 18.05.2026
ВС России уничтожили под Харьковом более 17 средств снабжения ВСУ

Бойцы "Севера" уничтожили под Харьковом более 17 средств снабжения ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Под Харьковом ВС России уничтожили более 17 средств снабжения ВСУ.
  • С начала мая подразделения беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» ВС России уничтожили более семи единиц транспорта и свыше десяти наземных роботизированных комплексов ВСУ.
  • Уничтожение техники, задействованной в логистике и ротации, позволяет дезорганизовать снабжение подразделений ВСУ.
БЕЛГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Подразделения беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" ВС России с начала мая уничтожили более семи единиц транспорта и свыше десяти наземных роботизированных комплексов ВСУ, сообщил РИА Новости начальник огневого поражения корпуса с позывным "Карта".
По его словам, огневое поражение наносилось в ходе мониторинга дорог и выявления целей на путях подвоза.
"С начала мая расчеты БПС 11-го армейского корпуса группировки войск "Север"... уничтожили более 7 автомобилей ВСУ, квадроциклов и багги, а также более 10 роботизированных комплексов, которые используются в перевозке грузов и ротационных мероприятиях ВСУ", - сказал собеседник агентства.
Офицер уточнил, что воздушная разведка ведет постоянный контроль местности, а операторы ударных дронов находятся в режиме боевого дежурства. После обнаружения цели ее координаты передаются командованию, после чего применяются FPV-дроны и коптеры со сбрасываемыми боеприпасами.
"Карта" добавил, что инженеры снаряжают беспилотники осколочно-фугасными и кумулятивными зарядами в зависимости от типа цели. По его оценке, уничтожение техники, задействованной в логистике и ротации, позволяет дезорганизовать снабжение подразделений ВСУ.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
ВС России уничтожили точки запуска БПЛА ВСУ в районе Константиновки
05:04
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала