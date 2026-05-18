Российский дрон-перехватчик "Штора" на базе "Сыча" подавляет БПЛА ВСУ - РИА Новости, 18.05.2026
Специальная военная операция на Украине
 
07:30 18.05.2026 (обновлено: 10:06 18.05.2026)
Российский дрон-перехватчик "Штора" на базе "Сыча" подавляет БПЛА ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский дрон-перехватчик «Штора» на базе «Сыча» способен обнаруживать и подавлять вражеские беспилотники.
  • Управление дрона «Штора» осуществляется по оптоволокну, что делает его невидимым для противника.
  • Дрон «Штора» совершил около 10 боевых вылетов с общим налетом примерно 20 часов.
БЕЛГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Российский БПЛА "Штора" на базе дрона "Сыч" способен обнаруживать и подавлять вражеские беспилотники, оставаясь невидимым для противника благодаря управлению на оптоволокне, рассказал РИА Новости оператор БПЛА 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Зеленый".
"Используется она для обнаружения дронов и их подавления. За счет ее управления на оптоволокне сама не подвергается обнаружению и подавлению. Она полностью невидима в воздухе для врага. И за счет этого можно много полезного на нее повесить", - сообщил "Зеленый".
По словам военнослужащего, "Штора" изначально существовала как наземная система, но затем ее адаптировали для установки на беспилотный аппарат. Министерство обороны поставляет все необходимые запчасти, и на данный момент устройство совершило около 10 боевых вылетов с общим налетом примерно 20 часов.
"Обычно очень легко ведется разведка под вечер, когда операторы (ВСУ ‐ ред.) очень уставшие, они весь день летают. У них уже начинается работа спустя рукава. И за счет этого, определенных хитрых способов, мы спокойно их обнаруживаем, находим", - заключил "Зеленый".
