Военные группировки "Север" сбили более 100 дронов "Баба-Яга" ВСУ за неделю

БЕЛГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки РФ "Север" за неделю уничтожили более 100 гексакоптеров "Баба-Яга" ВСУ на харьковском направлении, сообщил РИА Новости командир взвода с позывным "Восход".

По его словам, тяжелые гексакоптеры стараются поражать еще на подлете к позициям. В работе задействованы мобильные огневые группы, наблюдательные посты и специальные группы "охотников за БПЛА", которые занимают позиции на маршрутах пролета дронов.

"Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили более 100 гексакоптеров "Баба-Яга" ВСУ на харьковском направлении за неделю. Ежедневно силами подразделений радиоэлектронной борьбы, пунктов воздушного наблюдения, мобильными огневыми группами, а также расчетами FPV-дронов подразделений войск беспилотных систем осуществляется контроль воздушного пространства и уничтожение БПЛА боевиков ВСУ", - рассказал "Восход".