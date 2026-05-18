Военные группировки "Север" сбили более 100 дронов "Баба-Яга" ВСУ за неделю
Специальная военная операция на Украине
 
07:01 18.05.2026
Военные группировки "Север" сбили более 100 дронов "Баба-Яга" ВСУ за неделю

Бойцы "Севера" сбили более 100 дронов "Баба-Яга" ВСУ за неделю

Российские военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
  • Военнослужащие группировки «Север» за неделю уничтожили более 100 гексакоптеров «Баба-Яга» ВСУ на харьковском направлении.
  • В работе по уничтожению дронов задействованы мобильные огневые группы, наблюдательные посты и специальные группы «охотников за БПЛА».
  • Система противодействия лишает украинских боевиков возможности наносить удары по гражданской инфраструктуре и домам жителей приграничных районов.
БЕЛГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки РФ "Север" за неделю уничтожили более 100 гексакоптеров "Баба-Яга" ВСУ на харьковском направлении, сообщил РИА Новости командир взвода с позывным "Восход".
По его словам, тяжелые гексакоптеры стараются поражать еще на подлете к позициям. В работе задействованы мобильные огневые группы, наблюдательные посты и специальные группы "охотников за БПЛА", которые занимают позиции на маршрутах пролета дронов.
"Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили более 100 гексакоптеров "Баба-Яга" ВСУ на харьковском направлении за неделю. Ежедневно силами подразделений радиоэлектронной борьбы, пунктов воздушного наблюдения, мобильными огневыми группами, а также расчетами FPV-дронов подразделений войск беспилотных систем осуществляется контроль воздушного пространства и уничтожение БПЛА боевиков ВСУ", - рассказал "Восход".
Он отметил, что система противодействия лишает украинских боевиков возможности наносить удары по гражданской инфраструктуре и домам жителей приграничных районов. Командир добавил, что для подавления и уничтожения беспилотников применяются современные станции РЭБ и стрелковое оружие.
