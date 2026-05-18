Рейтинг@Mail.ru
Военные "Центра" рассказали подробности освобождения от ВСУ Гришино - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:10 18.05.2026
Военные "Центра" рассказали подробности освобождения от ВСУ Гришино

Бойцы "Центра" рассказали об освобождении населенного пункта Гришино в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения СВО
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие группировки войск «Центр» рассказали подробности освобождения населенного пункта Гришино в ДНР.
  • Перед началом штурма операторы подразделения войск беспилотных систем РФ вели активную разведку, передавая координаты для уничтожения огневых точек и укреплений противника.
  • Минобороны России подчеркнуло, что освобождение Гришино позволило улучшить тактическое положение и создать условия для дальнейшего продвижения подразделений группировки на добропольском направлении СВО.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр" рассказали подробности освобождения населенного пункта Гришино в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"Боевая задача выполнялась на одном из наиболее сложных участков, где противник создал разветвленную систему обороны", - говорится в сообщении военного ведомства.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
ВС России уничтожили точки запуска БПЛА ВСУ в районе Константиновки
05:04
Перед началом штурма операторы подразделения войск беспилотных систем РФ вели активную разведку, выявляя огневые точки, скопления живой силы и укрепления противника, передавая полученные координаты для их уничтожения.
"Работа велась ударными беспилотниками самолетного типа "Молния", FPV-дронами, квадрокоптерами с системой сброса боеприпасов, а также артиллерийскими расчетами. После огневой обработки под руководством командования и непрерывным наблюдением с разведывательных дронов началось выдвижение штурмовых групп в поселок", - рассказал командир взвода БПЛА Виктор Акчурин.
Он добавил, что расчеты FPV-дронов уничтожают живую силу с первого раза, поэтому после таких БПЛА редко кто остается в живых.
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
ВС России уничтожили более 30 воздушных целей на добропольском направлении
05:02
"Противник часто пытался зайти в населенный пункт, но у него ничего не получается, так как у российских бойцов глаза находятся "в небе". После их обнаружения и уничтожения с помощью российских FPV-дронов, там уже тяжело найти что-то ... живое", - отметил военнослужащий.
По словам заместителя командира роты по ВПР Евгения Уварова, российские военные заходили в населенный пункт и днем и ночью, так как "погода была на их стороне".
"Бывало заходили в наглую по одному ночью под пончо, а днем по туману или в ливни, и зачищали все на своем пути. Погода была на стороне российских военных, поэтому это позволяло скрытно накапливаться на указанных рубежах и минимизировать потери от вражеских дронов и снайперов", - рассказал Уваров.
Он добавил, что в ходе боев российские подразделения отразили контрнаступление противника, который попытался перебросить резервы на технике, но благодаря оперативной работе расчетов БПЛА и артиллерии вражеская техника была своевременно обнаружена и уничтожена.
"Российские бойцы услышали наступление большой техники, точнее танка и колонны пехоты ВСУ, поэтому координаты были переданы расчетам БПЛА. После подтверждения врага на территории пункта началась зачистка: враг наехал на противотанковую мину, а колонна ВСУ разбежалась в разные стороны, но вскоре была вся до единого уничтожена российской артиллерией", - добавил Уваров.
В апреле начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщал об освобождении Гришино. Минобороны России подчеркнули, что освобождение Гришино позволило улучшить тактическое положение и создать условия для дальнейшего продвижения подразделений группировки на добропольском направлении СВО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала