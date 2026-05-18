Военные "Центра" рассказали подробности освобождения от ВСУ Гришино

Минобороны России подчеркнуло, что освобождение Гришино позволило улучшить тактическое положение и создать условия для дальнейшего продвижения подразделений группировки на добропольском направлении СВО.

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр" рассказали подробности освобождения населенного пункта Гришино в ДНР, сообщили в Минобороны России.

"Боевая задача выполнялась на одном из наиболее сложных участков, где противник создал разветвленную систему обороны", - говорится в сообщении военного ведомства.

Перед началом штурма операторы подразделения войск беспилотных систем РФ вели активную разведку, выявляя огневые точки, скопления живой силы и укрепления противника, передавая полученные координаты для их уничтожения.

"Работа велась ударными беспилотниками самолетного типа "Молния", FPV-дронами, квадрокоптерами с системой сброса боеприпасов, а также артиллерийскими расчетами. После огневой обработки под руководством командования и непрерывным наблюдением с разведывательных дронов началось выдвижение штурмовых групп в поселок", - рассказал командир взвода БПЛА Виктор Акчурин.

Он добавил, что расчеты FPV-дронов уничтожают живую силу с первого раза, поэтому после таких БПЛА редко кто остается в живых.

"Противник часто пытался зайти в населенный пункт, но у него ничего не получается, так как у российских бойцов глаза находятся "в небе". После их обнаружения и уничтожения с помощью российских FPV-дронов, там уже тяжело найти что-то ... живое", - отметил военнослужащий.

По словам заместителя командира роты по ВПР Евгения Уварова, российские военные заходили в населенный пункт и днем и ночью, так как "погода была на их стороне".

"Бывало заходили в наглую по одному ночью под пончо, а днем по туману или в ливни, и зачищали все на своем пути. Погода была на стороне российских военных, поэтому это позволяло скрытно накапливаться на указанных рубежах и минимизировать потери от вражеских дронов и снайперов", - рассказал Уваров.

Он добавил, что в ходе боев российские подразделения отразили контрнаступление противника, который попытался перебросить резервы на технике, но благодаря оперативной работе расчетов БПЛА и артиллерии вражеская техника была своевременно обнаружена и уничтожена.

"Российские бойцы услышали наступление большой техники, точнее танка и колонны пехоты ВСУ , поэтому координаты были переданы расчетам БПЛА. После подтверждения врага на территории пункта началась зачистка: враг наехал на противотанковую мину, а колонна ВСУ разбежалась в разные стороны, но вскоре была вся до единого уничтожена российской артиллерией", - добавил Уваров.