ВС России уничтожили точки запуска БПЛА ВСУ в районе Константиновки

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Операторы разведывательных дронов и артиллерийские расчеты "Южной" группировки российских войск уничтожили точки запуска дронов ВСУ в районе Константиновки в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"Операторы разведывательных дронов и артиллерийские расчеты "Южной" группировки войск уничтожили точки запуска БПЛА ВСУ в районе Константиновки", - говорится в сообщении военного ведомства.
По информации Минобороны России, подразделения войск беспилотных систем совместно с артиллерией 3-го армейского корпуса "Южной" группировки войск продолжают системную работу по выявлению и уничтожению инфраструктуры БПЛА противника.
"Основной задачей остается подавление пунктов запуска ударных дронов ВСУ, действующих в районе Константиновки", - следует из сообщения военного ведомства.
Уточняется, что в ходе воздушной разведки операторы БПЛА вскрыли замаскированные позиции, с которых противник осуществлял запуски ударных беспилотников.
"После уточнения координат запуска ударных беспилотников ВСУ информация была оперативно передана артиллерийским расчетам для уничтожения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что артиллеристы корпуса нанесли серию точных ударов по выявленным целям, уничтожив позиции запуска дронов вместе с оборудованием и находившейся на месте живой силой противника.
На опубликованных кадрах объективного контроля показаны подтверждение точного поражения целей и эффективность совместной работы разведывательных расчетов и артиллерии.