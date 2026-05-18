Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили точки запуска БПЛА ВСУ в районе Константиновки - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 18.05.2026
ВС России уничтожили точки запуска БПЛА ВСУ в районе Константиновки

Бойцы "Юга" уничтожили точки запуска БПЛА ВСУ в районе Константиновки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы разведывательных дронов и артиллерийские расчеты «Южной» группировки российских войск уничтожили точки запуска БПЛА ВСУ в районе Константиновки в ДНР.
  • Подразделения войск беспилотных систем совместно с артиллерией 3-го армейского корпуса «Южной» группировки войск продолжают работу по выявлению и уничтожению инфраструктуры БПЛА противника.
  • Артиллеристы корпуса нанесли серию точных ударов по выявленным целям, уничтожив позиции запуска дронов вместе с оборудованием и живой силой противника.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Операторы разведывательных дронов и артиллерийские расчеты "Южной" группировки российских войск уничтожили точки запуска дронов ВСУ в районе Константиновки в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"Операторы разведывательных дронов и артиллерийские расчеты "Южной" группировки войск уничтожили точки запуска БПЛА ВСУ в районе Константиновки", - говорится в сообщении военного ведомства.
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
ВС России за неделю освободили пять населенных пунктов в зоне СВО
00:20
По информации Минобороны России, подразделения войск беспилотных систем совместно с артиллерией 3-го армейского корпуса "Южной" группировки войск продолжают системную работу по выявлению и уничтожению инфраструктуры БПЛА противника.
"Основной задачей остается подавление пунктов запуска ударных дронов ВСУ, действующих в районе Константиновки", - следует из сообщения военного ведомства.
Уточняется, что в ходе воздушной разведки операторы БПЛА вскрыли замаскированные позиции, с которых противник осуществлял запуски ударных беспилотников.
"После уточнения координат запуска ударных беспилотников ВСУ информация была оперативно передана артиллерийским расчетам для уничтожения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что артиллеристы корпуса нанесли серию точных ударов по выявленным целям, уничтожив позиции запуска дронов вместе с оборудованием и находившейся на месте живой силой противника.
На опубликованных кадрах объективного контроля показаны подтверждение точного поражения целей и эффективность совместной работы разведывательных расчетов и артиллерии.
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
ВС России уничтожили более 30 воздушных целей на добропольском направлении
05:02
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала