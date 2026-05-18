Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили более 30 воздушных целей на добропольском направлении - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 18.05.2026
ВС России уничтожили более 30 воздушных целей на добропольском направлении

Расчет "Бук-М2" уничтожил более 30 воздушных целей на Добропольском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчет ЗРК «Бук-М2» группировки войск «Центр» уничтожил более 30 воздушных целей на добропольском направлении в ДНР.
  • Среди уничтоженных целей были авиабомбы, снаряды HIMARS, а также крылатые ракеты SCALP и Storm Shadow.
  • Боевая работа ведется в круглосуточном режиме, что позволяет надежно защищать позиции и тыловые районы от средств воздушного нападения противника.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Более 30 воздушных целей уничтожил расчет ЗРК "Бук-М2" группировки войск "Центр" на добропольском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса "Бук-М2" зенитного ракетного соединения группировки войск "Центр" в ходе боевого дежурства уничтожили более 30 воздушных вражеских целей различного типа на добропольском направлении СВО", - говорится в сообщении военного ведомства.
По информации Минобороны, расчетами "Бук-М2" были ликвидированы авиабомбы, снаряды HIMARS, а также крылатые ракеты воздушного базирования SCALP и Storm Shadow.
"Высокая мобильность комплекса и оперативность расчета позволяют своевременно вскрывать воздушную обстановку и наносить удары по целям на дальних подступах к прикрываемым районам", - отметили в МО РФ.
В ведомстве подчеркнули, что боевая работа ведется в круглосуточном режиме, а благодаря профессионализму военнослужащих группировки войск "Центр" удается надежно защищать позиции артиллерийских и штурмовых подразделений, логистические маршруты и тыловые районы от средств воздушного нападения противника.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
ВС России пресекли попытки прорыва ДРГ ВСУ на Добропольском направлении
Вчера, 05:28
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала