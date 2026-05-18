ВС России уничтожили более 30 воздушных целей на добропольском направлении

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчет ЗРК «Бук-М2» группировки войск «Центр» уничтожил более 30 воздушных целей на добропольском направлении в ДНР.
- Среди уничтоженных целей были авиабомбы, снаряды HIMARS, а также крылатые ракеты SCALP и Storm Shadow.
- Боевая работа ведется в круглосуточном режиме, что позволяет надежно защищать позиции и тыловые районы от средств воздушного нападения противника.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Более 30 воздушных целей уничтожил расчет ЗРК "Бук-М2" группировки войск "Центр" на добропольском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса "Бук-М2" зенитного ракетного соединения группировки войск "Центр" в ходе боевого дежурства уничтожили более 30 воздушных вражеских целей различного типа на добропольском направлении СВО", - говорится в сообщении военного ведомства.
По информации Минобороны, расчетами "Бук-М2" были ликвидированы авиабомбы, снаряды HIMARS, а также крылатые ракеты воздушного базирования SCALP и Storm Shadow.
"Высокая мобильность комплекса и оперативность расчета позволяют своевременно вскрывать воздушную обстановку и наносить удары по целям на дальних подступах к прикрываемым районам", - отметили в МО РФ.
В ведомстве подчеркнули, что боевая работа ведется в круглосуточном режиме, а благодаря профессионализму военнослужащих группировки войск "Центр" удается надежно защищать позиции артиллерийских и штурмовых подразделений, логистические маршруты и тыловые районы от средств воздушного нападения противника.