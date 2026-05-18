ВС России уничтожили более 30 воздушных целей на добропольском направлении

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Более 30 воздушных целей уничтожил расчет ЗРК "Бук-М2" группировки войск "Центр" на добропольском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса "Бук-М2" зенитного ракетного соединения группировки войск "Центр" в ходе боевого дежурства уничтожили более 30 воздушных вражеских целей различного типа на добропольском направлении СВО", - говорится в сообщении военного ведомства.

По информации Минобороны, расчетами "Бук-М2" были ликвидированы авиабомбы, снаряды HIMARS, а также крылатые ракеты воздушного базирования SCALP и Storm Shadow.

"Высокая мобильность комплекса и оперативность расчета позволяют своевременно вскрывать воздушную обстановку и наносить удары по целям на дальних подступах к прикрываемым районам", - отметили в МО РФ