Ветеран СВО рассказал о подвиге бойцов перед операцией "Поток" в Судже
Специальная военная операция на Украине
05:01 18.05.2026
Ветеран СВО рассказал о подвиге бойцов перед операцией "Поток" в Судже

Бойцы, участвовавшие в операции "Поток", у магазина "Пятерочка" в Судже
Бойцы, участвовавшие в операции "Поток", у магазина "Пятерочка" в Судже. Архивное фото
  • Трое российских бойцов взяли под контроль важный участок пути перед операцией «Поток» в Судже.
  • Раненые российские бойцы вызвали на себя огонь артиллерии, чтобы не допустить наступления ВСУ и не попасть в плен.
  • Операция «Поток» стала важным элементом освобождения Суджи и способствовала свертыванию обороны ВСУ.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Трое российских бойцов, взявших контроль над важным участком пути перед операцией "Поток" в Судже, по рации вызвали на себя огонь артиллерии для предотвращения наступления ВСУ, рассказал РИА Новости ветеран спецоперации Максим Даглы с позывным "Даг".
"Трое ребят поднялись на высоту и в ходе продолжительного штурма забрали очень важный участок пути. Как раз перед операцией "Поток", когда по трубе в Суджу заходили", - сказал Даглы.
Впоследствии, по словам ветерана, на российских бойцов началось наступление ВСУ.
"Парни уже были ранены, в связи с чем по рации при мне сказали "мы не хотим попадать в плен" и вызвали тяжелую артиллерию на себя. Такой вот момент был, то есть парни вызвали огонь прямо на себя. Они погибли, но не дали пройти", - сказал "Даг".
Операция "Поток" стала важным элементом освобождения Суджи в Курской области. В ходе нее около 800 бойцов совершили обходной маневр, пройдя по неработающему газопроводу почти 15 километров, и ворвались в тыл украинских солдат. Как заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину, эта операция стала неожиданностью для ВСУ и способствовала свертыванию их обороны.
Путину показали макет фрагмента трубы, задействованной в операции "Поток"
