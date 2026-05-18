Ветеран СВО рассказал о подвиге бойцов перед операцией "Поток" в Судже

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Трое российских бойцов, взявших контроль над важным участком пути перед операцией "Поток" в Судже, по рации вызвали на себя огонь артиллерии для предотвращения наступления ВСУ, рассказал РИА Новости ветеран спецоперации Максим Даглы с позывным "Даг".

"Парни уже были ранены, в связи с чем по рации при мне сказали "мы не хотим попадать в плен" и вызвали тяжелую артиллерию на себя. Такой вот момент был, то есть парни вызвали огонь прямо на себя. Они погибли, но не дали пройти", - сказал "Даг".