"Спартак" вышел вперед в финале Молодежной хоккейной лиги против "Локо"

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Московский "Спартак" одержал победу над ярославским "Локо" в третьем матче финальной серии плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).
Встреча в Москве завершилась со счетом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) в пользу "Спартака". В составе победителей шайбы забросили Максим Филимонов (11-я минута), Тимофей Савельев (25), Евгений Якунин (28) и Илья Котляров (55). Автором гола гостей стал Максим Масленицин (29).
Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "красно-белых". Четвертая встреча пройдет 20 мая в Москве.
Действующим обладателем Кубка Харламова является "Спартак".