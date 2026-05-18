Рейтинг@Mail.ru
"Спартак" вышел вперед в финале Молодежной хоккейной лиги против "Локо" - РИА Новости Спорт, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
21:20 18.05.2026 (обновлено: 21:28 18.05.2026)
"Спартак" вышел вперед в финале Молодежной хоккейной лиги против "Локо"

"Спартак" одержал победу над "Локо" в третьем матче финальной серии плей-офф МХЛ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкХоккеисты "Спартака"
Хоккеисты Спартака - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Хоккеисты "Спартака". Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский «Спартак» одержал победу над ярославским «Локо» в третьем матче финальной серии плей-офф Молодежной хоккейной лиги со счетом 4:1.
  • Счет в серии до четырех побед стал 2:1 в пользу «Спартака».
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Московский "Спартак" одержал победу над ярославским "Локо" в третьем матче финальной серии плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).
Встреча в Москве завершилась со счетом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) в пользу "Спартака". В составе победителей шайбы забросили Максим Филимонов (11-я минута), Тимофей Савельев (25), Евгений Якунин (28) и Илья Котляров (55). Автором гола гостей стал Максим Масленицин (29).
Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "красно-белых". Четвертая встреча пройдет 20 мая в Москве.
Действующим обладателем Кубка Харламова является "Спартак".
Сборная Финляндии по хоккею - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
Сборная Финляндии одержала третью победу на ЧМ по хоккею, обыграв США
Вчера, 20:03
 
ХоккейСпортМаксим ФилимоновКубок ГагаринаСпартак Москва
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Касаткина
    Л. Самсонова
    76
    53
  • Теннис
    Завершен
    П. Марцинко
    В. Звонарева
    66
    24
  • Хоккей
    Завершен
    Финляндия
    США
    6
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Канада
    Дания
    5
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Локомотив-Кубань
    ЦСКА
    81
    100
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бернли
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала