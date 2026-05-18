Алаев считает, что "Спартак" постарается повторить рекорд "Зенита"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев считает, что «Спартак» сделает все, чтобы повторить рекорд «Зенита» по числу чемпионств в постсоветской истории.
- «Зенит» завоевал седьмое за последние восемь сезонов чемпионство, обойдя «Спартак» по числу титулов в чемпионатах страны в постсоветской истории (11 против 10).
- Старт нового розыгрыша чемпионата России намечен на 26 июля.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев в разговоре с РИА Новости предположил, что в следующем сезоне московский "Спартак" сделает все для повторения рекорда петербургского "Зенита" по числу чемпионств в постсоветской истории.
"Этот вопрос стоит задать спартаковским болельщикам. Наверное, они и руководители "Спартака" знают об этой статистике и в следующем году сделают все, чтобы ее поправить", - сказал Алаев.
