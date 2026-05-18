Краткий пересказ от РИА ИИ САП Украины предъявила обвинения Андрею Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом.

Сенатор от ДНР Александр Волошин заявил, что история с Ермаком стала символом гнилости нынешней украинской власти и признаком внутреннего разложения системы.

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. На Украине начинается борьба кланов под вывеской борьбы с коррупцией, то, что в Киеве начинают трогать людей из самого центра власти, является признаком внутреннего разложения системы, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин.

"Похоже, на Украине начинается очень интересный этап - борьба кланов под вывеской борьбы с коррупцией. И если вчера в Киеве сажали неугодных политиков, то сегодня уже начинают осторожно трогать людей из самого центра власти. А это всегда признак того, что система уже вошла в стадию внутреннего разложения", - сказал Волошин

Сенатор отметил, что история с Ермаком стала символом гнилости нынешней украинской власти.

"И особенно показательно не то, что его арестовали, а то, как его вытаскивали. 140 миллионов гривен залога собрали буквально "всем миром". По копейке, по знакомым, по спонсорам, по старым связям, с футболистов и контор с голливудскими названиями", - добавил он.

По словам парламентария, режим, который уверял украинцев, что воюет за демократию и европейские ценности, внезапно превратился в коллективный кооператив по спасению своих VIP-персон от тюрьмы.

"Самое забавное, что Ермак провел в СИЗО целых четыре ночи. Судя по панике вокруг сбора денег, для киевской верхушки это выглядело почти как политическая катастрофа. Потому что в их системе координат чиновник такого уровня не должен сидеть вообще. Даже сутки. Даже формально. Это разрушает миф о неприкосновенности ближайшего окружения Зеленского", - подчеркнул он.

По мнению Волошина, если НАБУ , которое много лет аккуратно обходило офис Зеленского стороной, вдруг пошло на такой удар, значит на Западе начали очень внимательно пересчитывать, куда ушли деньги.