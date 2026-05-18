В Совфеде рассказали о борьбе кланов на Украине

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. На Украине начинается борьба кланов под вывеской борьбы с коррупцией, то, что в Киеве начинают трогать людей из самого центра власти, является признаком внутреннего разложения системы, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин.
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины 11 мая сообщила, что предъявила обвинения экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Высший антикоррупционный суд Украины 14 мая постановил отправить Ермака под стражу с возможностью внесения залога в размере 3,1 миллиона долларов.
"Похоже, на Украине начинается очень интересный этап - борьба кланов под вывеской борьбы с коррупцией. И если вчера в Киеве сажали неугодных политиков, то сегодня уже начинают осторожно трогать людей из самого центра власти. А это всегда признак того, что система уже вошла в стадию внутреннего разложения", - сказал Волошин.
Сенатор отметил, что история с Ермаком стала символом гнилости нынешней украинской власти.
"И особенно показательно не то, что его арестовали, а то, как его вытаскивали. 140 миллионов гривен залога собрали буквально "всем миром". По копейке, по знакомым, по спонсорам, по старым связям, с футболистов и контор с голливудскими названиями", - добавил он.
По словам парламентария, режим, который уверял украинцев, что воюет за демократию и европейские ценности, внезапно превратился в коллективный кооператив по спасению своих VIP-персон от тюрьмы.
"Самое забавное, что Ермак провел в СИЗО целых четыре ночи. Судя по панике вокруг сбора денег, для киевской верхушки это выглядело почти как политическая катастрофа. Потому что в их системе координат чиновник такого уровня не должен сидеть вообще. Даже сутки. Даже формально. Это разрушает миф о неприкосновенности ближайшего окружения Зеленского", - подчеркнул он.
По мнению Волошина, если НАБУ, которое много лет аккуратно обходило офис Зеленского стороной, вдруг пошло на такой удар, значит на Западе начали очень внимательно пересчитывать, куда ушли деньги.
"В Брюсселе прекрасно понимают, что коррупция на Украине давно перестала быть внутренней проблемой Киева и стала проблемой её западных кураторов. Показательно и другое. Украинцам годами рассказывали сказку про якобы антикоррупционный характер Евромайдана, а в итоге мы видим классическую элиту диктаторского режима: закрытые коттеджные посёлки, фиктивные фирмы, офшорные схемы, круговая порука и сбор денег на своего", - заключил сенатор.
