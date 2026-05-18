Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде рассказали о борьбе кланов на Украине - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:33 18.05.2026
В Совфеде рассказали о борьбе кланов на Украине

Волошин: на Украине начинается борьба кланов под вывеской борьбы с коррупцией

© РИА НовостиКупол Верховной рады Украины
Купол Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© РИА Новости
Купол Верховной рады Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • САП Украины предъявила обвинения Андрею Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом.
  • Сенатор от ДНР Александр Волошин заявил, что история с Ермаком стала символом гнилости нынешней украинской власти и признаком внутреннего разложения системы.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. На Украине начинается борьба кланов под вывеской борьбы с коррупцией, то, что в Киеве начинают трогать людей из самого центра власти, является признаком внутреннего разложения системы, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин.
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины 11 мая сообщила, что предъявила обвинения экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Высший антикоррупционный суд Украины 14 мая постановил отправить Ермака под стражу с возможностью внесения залога в размере 3,1 миллиона долларов.
"Похоже, на Украине начинается очень интересный этап - борьба кланов под вывеской борьбы с коррупцией. И если вчера в Киеве сажали неугодных политиков, то сегодня уже начинают осторожно трогать людей из самого центра власти. А это всегда признак того, что система уже вошла в стадию внутреннего разложения", - сказал Волошин.
Сенатор отметил, что история с Ермаком стала символом гнилости нынешней украинской власти.
"И особенно показательно не то, что его арестовали, а то, как его вытаскивали. 140 миллионов гривен залога собрали буквально "всем миром". По копейке, по знакомым, по спонсорам, по старым связям, с футболистов и контор с голливудскими названиями", - добавил он.
По словам парламентария, режим, который уверял украинцев, что воюет за демократию и европейские ценности, внезапно превратился в коллективный кооператив по спасению своих VIP-персон от тюрьмы.
"Самое забавное, что Ермак провел в СИЗО целых четыре ночи. Судя по панике вокруг сбора денег, для киевской верхушки это выглядело почти как политическая катастрофа. Потому что в их системе координат чиновник такого уровня не должен сидеть вообще. Даже сутки. Даже формально. Это разрушает миф о неприкосновенности ближайшего окружения Зеленского", - подчеркнул он.
По мнению Волошина, если НАБУ, которое много лет аккуратно обходило офис Зеленского стороной, вдруг пошло на такой удар, значит на Западе начали очень внимательно пересчитывать, куда ушли деньги.
Брюсселе прекрасно понимают, что коррупция на Украине давно перестала быть внутренней проблемой Киева и стала проблемой её западных кураторов. Показательно и другое. Украинцам годами рассказывали сказку про якобы антикоррупционный характер Евромайдана, а в итоге мы видим классическую элиту диктаторского режима: закрытые коттеджные посёлки, фиктивные фирмы, офшорные схемы, круговая порука и сбор денег на своего", - заключил сенатор.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
Ермаку оставили госохрану, заявил депутат Рады
Вчера, 15:49
 
УкраинаКиевДонецкая Народная РеспубликаАндрей ЕрмакАлександр ВолошинВладимир ЗеленскийСпециализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала