ЕР выступила против блокировки соцсетей для пользователей до 14 лет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Единая Россия" выступила против идеи запрета доступа пользователям до 14 лет в социальные сети.
- Сергей Боярский считает, что нужно сосредоточиться на развитии отечественных платформ.
- Депутат отметил, что регулирование доступа детей в социальные сети — это дело внутрисемейное.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. "Единая Россия" против идей о запрете доступа пользователям до 14 лет в социальные сети, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.
«
"Единая Россия" против идей запретить доступ пользователям до 14 лет в социальные сети", - написал Боярский в своем канале на платформе в "Макс".
Он отметил, что нужно сосредоточиться на развитии отечественных платформ, на которых уделяется пристальное внимание борьбе с нежелательным и деструктивным контентом, а регулировать доступ детей в социальные сети - это дело внутрисемейное, и "не надо туда лезть, родители разберутся сами".
"Общество уже устало от подобных инициатив. Предлагаю авторам таких и многих других "новаций" заняться чем-то более полезным", - добавил глава думского комитета.
В Госдуме прокомментировали идею запретить детям и подросткам соцсети
22 декабря 2025, 19:03