Рейтинг@Mail.ru
ЕР выступила против блокировки соцсетей для пользователей до 14 лет - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:44 18.05.2026
ЕР выступила против блокировки соцсетей для пользователей до 14 лет

Боярский: ЕР не поддержала запрет доступа детей младше 14 лет в социальные сети

© Depositphotos.com / KobyakovРебенок со смартфоном
Ребенок со смартфоном - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© Depositphotos.com / Kobyakov
Ребенок со смартфоном . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Единая Россия" выступила против идеи запрета доступа пользователям до 14 лет в социальные сети.
  • Сергей Боярский считает, что нужно сосредоточиться на развитии отечественных платформ.
  • Депутат отметил, что регулирование доступа детей в социальные сети — это дело внутрисемейное.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. "Единая Россия" против идей о запрете доступа пользователям до 14 лет в социальные сети, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.
«

"Единая Россия" против идей запретить доступ пользователям до 14 лет в социальные сети", - написал Боярский в своем канале на платформе в "Макс".

Он отметил, что нужно сосредоточиться на развитии отечественных платформ, на которых уделяется пристальное внимание борьбе с нежелательным и деструктивным контентом, а регулировать доступ детей в социальные сети - это дело внутрисемейное, и "не надо туда лезть, родители разберутся сами".
"Общество уже устало от подобных инициатив. Предлагаю авторам таких и многих других "новаций" заняться чем-то более полезным", - добавил глава думского комитета.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
В Госдуме прокомментировали идею запретить детям и подросткам соцсети
22 декабря 2025, 19:03
 
ОбществоСергей БоярскийЕдиная РоссияГосдума РФСоцсетиДети
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала