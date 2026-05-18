ЕР выступила против блокировки соцсетей для пользователей до 14 лет

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. "Единая Россия" против идей о запрете доступа пользователям до 14 лет в социальные сети, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

" Единая Россия " против идей запретить доступ пользователям до 14 лет в социальные сети", - написал Боярский в своем канале на платформе в "Макс" .

Он отметил, что нужно сосредоточиться на развитии отечественных платформ, на которых уделяется пристальное внимание борьбе с нежелательным и деструктивным контентом, а регулировать доступ детей в социальные сети - это дело внутрисемейное, и "не надо туда лезть, родители разберутся сами".