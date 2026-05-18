О местоположении пропавших в Чехове детей ничего не известно

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Местонахождение детей, которые ушли с территории детсада в подмосковном Чехове, неизвестно, принимаются меры к установлению местонахождения мальчиков, сообщили РИА Новости в СК РФ.
Ранее глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин сообщил, что двое пятилетних воспитанников дошкольного отделения гимназии 7, Мирон Галкин и Константин Бушуев, ушли с территории детского сада в подмосковном Чехове во время прогулки, на данный момент ведутся их поиски. Следователи возбудили уголовное дело о халатности.
"К настоящему времени об их местонахождении ничего не известно... В настоящее время на месте работают следователи, криминалисты и оперативные сотрудники. Принимаются меры к установлению местонахождения мальчиков", - говорится в сообщении.