ЦАХАЛ задержала израильтян, перешедших через границу с Сирией

00:25 18.05.2026
ЦАХАЛ задержала десять израильтян, перешедших через границу с Сирией

© AP Photo / Baz Ratner
Израильские военные на севере Израиля. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия Израиля задержала десять израильтян, перешедших через границу с Сирией.
  • Задержанных передали полиции Израиля, а армия страны осудила инцидент и напомнила об уголовной ответственности за пересечение границы с Сирией.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Армия Израиля задержала десять израильтян, перешедших через границу с Сирией, следует из ее заявления.
"Десять израильских граждан перешли через границу Израиля и Сирии … солдаты ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля – ред.)… вернули граждан на израильскую территорию и задержали их", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале израильской армии.
Задержанных передали полиции Израиля. Армия страны осудила этот инцидент и напомнила об уголовной ответственности за пересечение границы с Сирией.
