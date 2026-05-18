ЦАХАЛ задержала израильтян, перешедших через границу с Сирией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армия Израиля задержала десять израильтян, перешедших через границу с Сирией.
- Задержанных передали полиции Израиля, а армия страны осудила инцидент и напомнила об уголовной ответственности за пересечение границы с Сирией.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Армия Израиля задержала десять израильтян, перешедших через границу с Сирией, следует из ее заявления.
"Десять израильских граждан перешли через границу Израиля и Сирии … солдаты ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля – ред.)… вернули граждан на израильскую территорию и задержали их", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале израильской армии.
Задержанных передали полиции Израиля. Армия страны осудила этот инцидент и напомнила об уголовной ответственности за пересечение границы с Сирией.