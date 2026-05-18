Шлейхер завоевал золото ЧР в прыжках в воду с трехметрового трамплина - РИА Новости Спорт, 18.05.2026
18:47 18.05.2026
Шлейхер завоевал золото ЧР в прыжках в воду с трехметрового трамплина в Казани

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Прыгун в воду Никита Шлейхер одержал победу на трехметровом трамплине на чемпионате России, который проходит в Казани.
Победитель набрал 462,50 балла. Вторым стал Вячеслав Качанов (441,55 балла). Третье место занял Евгений Кузнецов (438,80).
В синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки в миксте победу одержали Александра Кедрина и Мирослав Киселев (322,50 балла), вторыми стали Виктория Казанцева и Руслан Терновой (307,68). Третье место заняли Анна Конаныхина и Александр Бондарь (300,72).
Чемпионат России по прыжкам в воду завершится 20 мая.
