Шлейхер завоевал золото ЧР в прыжках в воду с трехметрового трамплина

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Прыгун в воду Никита Шлейхер одержал победу на трехметровом трамплине на чемпионате России, который проходит в Казани.
Победитель набрал 462,50 балла. Вторым стал Вячеслав Качанов (441,55 балла). Третье место занял Евгений Кузнецов (438,80).
В синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки в миксте победу одержали Александра Кедрина и Мирослав Киселев (322,50 балла), вторыми стали Виктория Казанцева и Руслан Терновой (307,68). Третье место заняли Анна Конаныхина и Александр Бондарь (300,72).
Чемпионат России по прыжкам в воду завершится 20 мая.
