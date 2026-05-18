07:32 18.05.2026 (обновлено: 11:13 18.05.2026)
Названы регионы с рекордным числом победителей школьных олимпиад

© РИА Новости / Максим Богодвид
Школьники перед сдачей ЕГЭ. Архивное фото
  • Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Татарстан стали лидерами рейтинга регионов России по числу победителей всероссийской олимпиады школьников.
  • Москва возглавила список регионов-лидеров с 1 972 победителями и призерами финала олимпиады.
  • География олимпиады с каждым годом охватывает все больше территорий.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Татарстан стали лидерами рейтинга регионов России по числу победителей всероссийской олимпиады школьников, сообщил в интервью РИА Новости глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
В мае завершился очередной цикл всероссийской олимпиады школьников 2025-2026 учебного года.
"Москва возглавила список регионов-лидеров по количеству победителей и призеров финала олимпиады (1 972 человека). На втором месте - Московская область (578 человек), на третьем - Санкт-Петербург (344 человека). Также в число регионов-лидеров по этому показателю вошла Республика Татарстан (269 человек)", - сказал Кравцов.
Министр добавил, что география олимпиады с каждым годом охватывает все больше территорий.
