Названы регионы с рекордным числом победителей школьных олимпиад

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Татарстан стали лидерами рейтинга регионов России по числу победителей всероссийской олимпиады школьников, сообщил в интервью РИА Новости глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
В мае завершился очередной цикл всероссийской олимпиады школьников 2025-2026 учебного года.
"Москва возглавила список регионов-лидеров по количеству победителей и призеров финала олимпиады (1 972 человека). На втором месте - Московская область (578 человек), на третьем - Санкт-Петербург (344 человека). Также в число регионов-лидеров по этому показателю вошла Республика Татарстан (269 человек)", - сказал Кравцов.
Министр добавил, что география олимпиады с каждым годом охватывает все больше территорий.