В Москве пройдет летний сезон "Спортивных выходных" - РИА Новости Спорт, 18.05.2026
13:00 18.05.2026
В Москве пройдет летний сезон "Спортивных выходных"

Летний сезон "Спортивных выходных" в Москве стартует 30 мая

Московский марафон
Московский марафон. Архивное фото
  • Летний сезон «Спортивных выходных» начнется 30 мая и продлится до 6 сентября в рамках проекта «Лето в Москве».
  • Бесплатные тренировки будут проводиться на 57 городских площадках под руководством профессионалов.
  • Регистрация на занятия будет открываться на официальном сайте проекта по четвергам в 12:00.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Летний сезон "Спортивных выходных" начнется 30 мая в рамках проекта "Лето в Москве", тренировки будут проводиться до 6 сентября, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Летний сезон "Спортивных выходных" начнется 30 мая в рамках проекта "Лето в Москве". В этом году бесплатные тренировки будут проводиться на 57 городских площадках. Они будут работать до 6 сентября. Организатором проекта выступает столичный департамент спорта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что бесплатные спортивные тренировки под руководством профессионалов пройдут разных местах Москвы. Так, занятия организуют в парках, фудмоллах, торгово-развлекательных центрах и на площадках "Московских сезонов". Участники смогут выбрать занятия по йоге, растяжке, танцам, функциональному тренингу, а на отдельных площадках - фитрок, зумбу-тонинг, инсайд флоу йогу, высокоинтенсивный интервальный тренинг и пилатес. Тренировки подойдут для любого уровня подготовки.
"Регистрация на занятия будет открываться на официальном сайте проекта по четвергам в 12.00. После нее в личном кабинете появится qr-код, который нужно показать перед началом тренировки. Для тех, кто предпочитает заниматься дома, предусмотрены онлайн-уроки", - уточняется в сообщении.
