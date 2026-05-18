В Москве пройдет летний сезон "Спортивных выходных"

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Летний сезон "Спортивных выходных" начнется 30 мая в рамках проекта "Лето в Москве", тренировки будут проводиться до 6 сентября, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Регистрация на занятия будет открываться на официальном сайте проекта по четвергам в 12.00. После нее в личном кабинете появится qr-код, который нужно показать перед началом тренировки. Для тех, кто предпочитает заниматься дома, предусмотрены онлайн-уроки", - уточняется в сообщении.