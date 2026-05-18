Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе устраняют последствия атаки ВСУ - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:58 18.05.2026 (обновлено: 17:27 18.05.2026)
В Севастополе устраняют последствия атаки ВСУ

В Севастополе после атаки ВСУ повреждены 66 домов и 34 авто

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Севастополь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Севастополе устраняют последствия атаки ВСУ в ночь на 17 мая.
  • Повреждения коснулись более 60 домов, 34 автомобилей, одного общественного транспорта и физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Верхнесадовом.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая — РИА Новости. При атаке дронов ВСУ на Севастополь в ночь на 17 мая пострадали более 60 домов и свыше 30 автомобилей, сообщил директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.
"Всего нейтрализовано 64 БПЛА. Сложилась следующая оперативная обстановка: к счастью, погибших и пострадавших нет, но выявлены повреждения в 21 многоквартирном доме и 45 частных домовладениях", — сказал он на заседании правительства.
Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Горловки со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
Масштабная атака дронов ВСУ на Севастополь привела к перебоям со светом
17 мая, 01:41
По словам Краснокутского, в зданиях пострадали фасады, окна и крыши.
Кроме того, получили повреждения 34 машины и одна единица общественного транспорта, а в селе Верхнесадовом — физкультурно-оздоровительный комплекс.
Пиротехники МЧС еще 17 мая собрали и нейтрализовали все взрывоопасные обломки. На местах работают муниципальные комиссии. Повреждения уже устраняют, в основном это разбитые окна, заключил глава департамента.
Губернатор города Михаил Развожаев отметил, что из-за атаки произошел обрыв высоковольтной линии, но с этим уже справились. Он попросил чиновников оперативно реагировать на заявления жителей и быстро принимать решения о фиксации повреждений и дальнейших действиях.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками гражданские объекты на территории России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов. В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
На Крымском мосту задерживаются 17 поездов
Вчера, 09:30
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСевастопольВооруженные силы УкраиныМихаил РазвожаевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала