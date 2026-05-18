В Севастополе устраняют последствия атаки ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая — РИА Новости. При атаке дронов ВСУ на Севастополь в ночь на 17 мая пострадали более 60 домов и свыше 30 автомобилей, сообщил директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.

"Всего нейтрализовано 64 БПЛА. Сложилась следующая оперативная обстановка: к счастью, погибших и пострадавших нет, но выявлены повреждения в 21 многоквартирном доме и 45 частных домовладениях", — сказал он на заседании правительства.

По словам Краснокутского, в зданиях пострадали фасады, окна и крыши.

Кроме того, получили повреждения 34 машины и одна единица общественного транспорта, а в селе Верхнесадовом — физкультурно-оздоровительный комплекс.

Пиротехники МЧС еще 17 мая собрали и нейтрализовали все взрывоопасные обломки. На местах работают муниципальные комиссии. Повреждения уже устраняют, в основном это разбитые окна, заключил глава департамента.

Губернатор города Михаил Развожаев отметил, что из-за атаки произошел обрыв высоковольтной линии, но с этим уже справились. Он попросил чиновников оперативно реагировать на заявления жителей и быстро принимать решения о фиксации повреждений и дальнейших действиях.