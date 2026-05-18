В Севастополе устраняют последствия атаки ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая — РИА Новости. При атаке дронов ВСУ на Севастополь в ночь на 17 мая пострадали более 60 домов и свыше 30 автомобилей, сообщил директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.
"Всего нейтрализовано 64 БПЛА. Сложилась следующая оперативная обстановка: к счастью, погибших и пострадавших нет, но выявлены повреждения в 21 многоквартирном доме и 45 частных домовладениях", — сказал он на заседании правительства.
По словам Краснокутского, в зданиях пострадали фасады, окна и крыши.
Кроме того, получили повреждения 34 машины и одна единица общественного транспорта, а в селе Верхнесадовом — физкультурно-оздоровительный комплекс.
Пиротехники МЧС еще 17 мая собрали и нейтрализовали все взрывоопасные обломки. На местах работают муниципальные комиссии. Повреждения уже устраняют, в основном это разбитые окна, заключил глава департамента.
Губернатор города Михаил Развожаев отметил, что из-за атаки произошел обрыв высоковольтной линии, но с этим уже справились. Он попросил чиновников оперативно реагировать на заявления жителей и быстро принимать решения о фиксации повреждений и дальнейших действиях.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками гражданские объекты на территории России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов. В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
