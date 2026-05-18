В Сан-Диего при стрельбе в районе мечети погиб охранник

- В Сан-Диего при стрельбе в районе исламского центра погиб охранник.
- Исламский центр в Сан-Диего — крупнейшая мечеть в округе.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Охранник погиб при стрельбе в районе исламского центра в Сан-Диего, сообщает газета New York Times со ссылкой на электронное письмо главы учреждения Ахмеда Шабаика.
"Ахмед Шабаик, глава мечети, подвергшейся нападению, исламского центра Сан-Диего, написал в электронном письме, что погиб по меньшей мере один человек - охранник", - сообщает издание.
Согласно изданию, этот исламский центр - крупнейшая мечеть в округе Сан-Диего, где ежедневно проводят молитвы, а также регулярно организуют семинары.
Ранее полиция заявила, что реагирует на сообщения о стрельбе в районе исламского центра в Сан-Диего. Позднее правоохранители сообщили о нейтрализации угрозы.