Самозанятые смогут получать скидки для работы на цифровых платформах

Краткий пересказ от РИА ИИ Самозанятые россияне, работающие через посреднические цифровые платформы и участвующие в государственных социальных программах, смогут получать скидки, сниженные комиссии, рекламные бонусы и другие преференции, сообщает "Парламентская газета".

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Скидки на услуги, сниженные комиссии, рекламные бонусы и другие преференции могут получить самозанятые россияне, которые работают через посреднические цифровые платформы и добровольно участвуют в государственных социальных программах, следует из подписанного постановления кабмина, сообщает "Парламентская газета"

"Кабмин продолжает подготовку к вступлению в силу 1 октября 2026 года закона о платформенной экономике. Очередное подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным постановление определяет минимальный объем преференций для самозанятых граждан, которые работают через посреднические цифровые платформы и участвуют в программах пенсионного, социального и медицинского страхования", - сказано в материале.

Отмечается, что маркетплейсы, сервисы заказа еды, такси и различные агрегаторы услуг будут обязаны предоставлять партнерам-исполнителям преференции в размере не меньше 2,9% от их дохода, полученного с использованием платформы, за предшествующий календарный месяц.

Уточняется, что конкретные виды преференций смогут определять сами платформы, например скидки на услуги, снижение комиссионного вознаграждения, рекламные бонусы, компенсация части страховых взносов и другие, и установление минимальной планки преференций, с одной стороны, гарантирует ощутимую выгоду для добросовестных плательщиков взносов, а с другой - сохраняет за платформами свободу в выборе конкретных инструментов поощрения.

"(Самозанятые - ред.) Это люди, которые теперь зарабатывают в правовом поле, выйдя из тени самостоятельно, это еще не малый бизнес, но уже предвестник. Человек может выйти из этой песочницы, открыв бизнес и став полноценным предпринимателем, но может и заниматься тем, чем ему нравится, не масштабируя этот процесс, при этом зарабатывая деньги на содержание себя и своей семьи", - сказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов "Парламентской газете".