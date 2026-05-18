Рейтинг@Mail.ru
Самозанятые смогут получать скидки для работы на цифровых платформах - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:53 18.05.2026
Самозанятые смогут получать скидки для работы на цифровых платформах

Парламентская газета: самозанятые смогут получать скидки на цифровых платформах

© iStock.com / FG TradeМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© iStock.com / FG Trade
Мужчина работает за ноутбуком. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самозанятые россияне, работающие через посреднические цифровые платформы и участвующие в государственных социальных программах, смогут получать скидки, сниженные комиссии, рекламные бонусы и другие преференции, сообщает "Парламентская газета".
  • Маркетплейсы, сервисы заказа еды, такси и различные агрегаторы услуг будут обязаны предоставлять партнерам-исполнителям преференции в размере не меньше 2,9% от их дохода, полученного с использованием платформы, за предшествующий календарный месяц.
  • Конкретные виды преференций будут определять сами платформы.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Скидки на услуги, сниженные комиссии, рекламные бонусы и другие преференции могут получить самозанятые россияне, которые работают через посреднические цифровые платформы и добровольно участвуют в государственных социальных программах, следует из подписанного постановления кабмина, сообщает "Парламентская газета".
"Кабмин продолжает подготовку к вступлению в силу 1 октября 2026 года закона о платформенной экономике. Очередное подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным постановление определяет минимальный объем преференций для самозанятых граждан, которые работают через посреднические цифровые платформы и участвуют в программах пенсионного, социального и медицинского страхования", - сказано в материале.
Табличка на здании ФНС - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Число самозанятых в России за год выросло на четверть
5 мая, 01:33
Отмечается, что маркетплейсы, сервисы заказа еды, такси и различные агрегаторы услуг будут обязаны предоставлять партнерам-исполнителям преференции в размере не меньше 2,9% от их дохода, полученного с использованием платформы, за предшествующий календарный месяц.
Уточняется, что конкретные виды преференций смогут определять сами платформы, например скидки на услуги, снижение комиссионного вознаграждения, рекламные бонусы, компенсация части страховых взносов и другие, и установление минимальной планки преференций, с одной стороны, гарантирует ощутимую выгоду для добросовестных плательщиков взносов, а с другой - сохраняет за платформами свободу в выборе конкретных инструментов поощрения.
"(Самозанятые - ред.) Это люди, которые теперь зарабатывают в правовом поле, выйдя из тени самостоятельно, это еще не малый бизнес, но уже предвестник. Человек может выйти из этой песочницы, открыв бизнес и став полноценным предпринимателем, но может и заниматься тем, чем ему нравится, не масштабируя этот процесс, при этом зарабатывая деньги на содержание себя и своей семьи", - сказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов "Парламентской газете".
Он отметил, что возможность уплаты налога на профессиональный доход (НПД), то есть самостоятельная занятость без привлечения сотрудников, - это легкий путь вхождения в бизнес-процесс, причем даже для очень юных россиян. По словам депутата, поддержка самозанятых - это вклад в развитие экономики страны на долгую перспективу.
Налоговая декларация - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Общественники предложили сделать налоговый режим для самозанятых постоянным
5 февраля, 06:29
 
Госдума РФЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала