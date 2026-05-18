В Нижнем Новгороде представили систему посадки в самолет по биометрии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Систему посадки в самолет по биометрии представили на стенде аэропорта "Шереметьево" на выставке "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде, передает корреспондент РИА Новости.
Система будет запущена в экспериментальном режиме с 1 июня на рейсах группы "Аэрофлот" между Москвой и Санкт-Петербургом. Биометрию нужно будет проходить перед досмотром багажа в аэропортах "Шереметьево" и "Пулково" и непосредственно перед посадкой в самолет.
Эксперимент продлится до 1 апреля 2027 года и позволит протестировать передовые технологии идентификации в сфере гражданской авиации. По его итогам будут подготовлены предложения по развитию и масштабированию применения таких технологий, сообщали ранее в мае в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
Одиннадцатая конференция ЦИПР "Сделано в России: цифровая трансформация промышленности" проходит в Нижнем Новгороде 18-21 мая. Ее мероприятия направлены на обсуждение развития цифровой экономики России и внедрения технологий в основные направления.
