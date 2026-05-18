Игрок "Краснодара" включил Сафонова в число лучших вратарей мира

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полузащитник "Краснодара" Жуан Батчи назвал Матвея Сафонова одним из лучших вратарей мира.
- Вратарь "ПСЖ" стал первым российским футболистом, которому удалось стать двукратным чемпионом Франции.
КРАСНОДАР, 18 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Полузащитник "Краснодара" Жуан Батчи заявил РИА Новости, что вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов является одним из лучших вратарей мира.
Сафонов стал первым в истории российским футболистом, которому удалось стать двукратным чемпионом Франции. Он перешел в "ПСЖ" летом 2024 года из "Краснодара". Данный трофей для россиянина стал седьмым за время выступления в составе парижского клуба. Ранее Сафонов вместе с "ПСЖ" выиграл чемпионат Франции (2024/25), Кубок и Суперкубок страны, а также стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и обладателем Межконтинентального кубка.
"Сафонов играл с нами в "Краснодаре" и показал хорошие результаты. Сейчас он находится в одном из самых топовых клубов мира. Сафонов хорошо проявляет себя там. Мы знаем, что он очень качественный игрок, и, как и клуб, является одним из самых топовых вратарей в мире", - сказал Батчи.