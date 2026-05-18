19:57 18.05.2026
Психолог объяснила снижение рождаемости в мире

Психолог Михеичева: смартфоны не являются прямой причиной снижения рождаемости

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Социальный и психоаналитически ориентированный психолог Александра Михеичева заявила, что распространение смартфонов и цифровых технологий не является прямой причиной снижения рождаемости.
  • По словам психолога, снижение рождаемости отражает изменения в ценностях современного общества, где ценность личного комфорта и свободы стала выше модели «вместе и навсегда».
  • Александра Михеичева отметила, что технологии могут играть и положительную роль: видеосвязь помогает поддерживать отношения на расстоянии, а соцсети позволяют молодым родителям получать поддержку.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Распространение смартфонов и цифровых технологий не является прямой причиной снижения рождаемости, а отражает изменения в ценностях современного общества, заявила социальный и психоаналитически ориентированный психолог Александра Михеичева.
Ранее газета Financial Times сообщила, что анализ данных показал связь между снижением рождаемости в мире и распространением смартфонов, а также высокоскоростного интернета.

"Снижение рождаемости - это не техногенная катастрофа, а отражение выбора современных людей", - рассказала Михеичева изданию NEWS.ru.
По ее словам, еще до появления интернета в обществе начал меняться взгляд на обязательства, а ценность личного комфорта и свободы стала выше модели "вместе и навсегда".
Психолог отметила, что соцсети лишь "упаковали" этот внутренний запрос, позволив людям оставаться "в иллюзии поиска без риска отношений".

"Соцсети удобно упаковали этот новый внутренний запрос: страх уязвимости и нежелание терпеть неудобства реальной близости получили цифровое оправдание, позволяющее оставаться в иллюзии поиска без риска отношений", - пояснила психолог.
Михеичева также добавила, что технологии могут играть и положительную роль: видеосвязь помогает поддерживать отношения на расстоянии, а соцсети позволяют молодым родителям получать поддержку и обсуждать возникающие трудности.
