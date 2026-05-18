Вернувшийся в Россию археолог Бутягин назвал произошедшее охотой на ученых - РИА Новости, 18.05.2026
20:08 18.05.2026
Вернувшийся в Россию археолог Бутягин назвал произошедшее охотой на ученых

Археолог Александр Бутягин
Археолог Александр Бутягин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бутягин вернулся в Россию после освобождения из польской тюрьмы.
  • Он был задержан в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму.
  • Археолог назвал произошедшее с ним "охотой на ученых".
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Вернувшийся в Россию после освобождения из польской тюрьмы археолог Александр Бутягин назвал произошедшие с ним охотой на ученых.
Ранее директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника в Керчи Татьяна Умрихина сообщила РИА Новости, что Бутягин снова приехал в Крым и принимает участие в международной научной конференции в Керчи.
"Я слишком расслабился и из-за этого пострадал. Надеюсь, мой случай будет единственным и никто больше не попадет в такую ситуацию из моих коллег. Я считал, что охотиться на ученых не будут, но, к сожалению, наше время не такое мягкое, как хотелось бы", - сказал Бутягин в эфире телеканала "Крым 24".
Российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. После этого защита Бутягина подала апелляцию на решение Окружного суда Варшавы, которая так и не была рассмотрена. Бутягина освободили из польской тюрьмы в рамках обмена заключенными между Польшей и Белоруссией. Он вернулся в Петербург 1 мая.
