Вернувшийся в Россию археолог Бутягин назвал произошедшее охотой на ученых

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Вернувшийся в Россию после освобождения из польской тюрьмы археолог Александр Бутягин назвал произошедшие с ним охотой на ученых.
"Я слишком расслабился и из-за этого пострадал. Надеюсь, мой случай будет единственным и никто больше не попадет в такую ситуацию из моих коллег. Я считал, что охотиться на ученых не будут, но, к сожалению, наше время не такое мягкое, как хотелось бы", - сказал Бутягин в эфире телеканала "Крым 24".
Российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. После этого защита Бутягина подала апелляцию на решение Окружного суда Варшавы, которая так и не была рассмотрена. Бутягина освободили из польской тюрьмы в рамках обмена заключенными между Польшей и Белоруссией. Он вернулся в Петербург 1 мая.