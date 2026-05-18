18:34 18.05.2026 (обновлено: 18:35 18.05.2026)
В России представили первую отечественную частную сеть 5G

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Оператор связи «Билайн» совместно с разработчиком базовых станций Yadro представили первую в России частную 5G-сеть на отечественном оборудовании.
  • Технология демонстрирует работу горнодобывающего предприятия по оценке характеристик горной породы и оперативного контроля качества работ.
  • Решение позволяет ускорять производственные процессы, автоматизируя их.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Оператор связи "Билайн" совместно с разработчиком базовых станций Yadro представили первую в России частную 5G-сеть на отечественном оборудовании в рамках ЦИПР-2026, заметил корреспондент РИА Новости.
Решение представлено на стенде оператора связи. В качестве примера технология демонстрирует работу горнодобывающего предприятия по оценке характеристик горной породы и оперативного контроля проводимых качества работ.
Так, благодаря сети пятого поколения система в режиме реального времени обрабатывает и передает данные компании, которые получает с помощью датчиков. Связь 5G помогает передавать их мгновенно.
Демонстрационную зону развернули в диапазоне 2100 МГц.
Представитель оператора связи в разговоре с РИА Новости отметил, что решение позволяет ускорять производственные процессы, автоматизируя их. "Ключевой особенностью представленного решения является то, что оно создано на отечественном оборудовании", - сказал собеседник агентства.
