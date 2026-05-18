В России представили первую отечественную частную сеть 5G

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Оператор связи "Билайн" совместно с разработчиком базовых станций Yadro представили первую в России частную 5G-сеть на отечественном оборудовании в рамках ЦИПР-2026, заметил корреспондент РИА Новости.

Решение представлено на стенде оператора связи. В качестве примера технология демонстрирует работу горнодобывающего предприятия по оценке характеристик горной породы и оперативного контроля проводимых качества работ.

Так, благодаря сети пятого поколения система в режиме реального времени обрабатывает и передает данные компании, которые получает с помощью датчиков. Связь 5G помогает передавать их мгновенно.

Демонстрационную зону развернули в диапазоне 2100 МГц.