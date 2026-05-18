Украина не готова к серьезному диалогу по урегулированию, заявил МИД России

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Киевский режим не проявляет готовности к серьезному диалогу об урегулировании украинского кризиса, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"К сожалению, киевский режим не проявляет готовности к серьезному диалогу о возможных параметрах политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса", - сказал Галузин журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.