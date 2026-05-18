ЕР предложила наделять статусом ветерана и инвалида СВО сотрудников МЧС

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. "Единая Россия" предложила распространить статус ветерана и инвалида боевых действий на сотрудников МЧС, занимающихся разминированием в зоне спецоперации.

В конце прошлого года статус ветерана боевых действий установили для сотрудников СК и прокуратуры, работающих в зоне СВО.