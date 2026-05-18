10:59 18.05.2026 (обновлено: 14:54 18.05.2026)
ЕР предложила наделять статусом ветерана и инвалида СВО сотрудников МЧС

Сотрудник МЧС России. Архивное фото
  • «Единая Россия» предложила расширить категорию получателей статуса ветерана и инвалида боевых действий.
  • Такой статус предлагается предоставлять сотрудникам МЧС России, которые участвовали в специальной военной операции и проводили работы по поиску, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов.
  • Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев отметил, что распространение статуса на сотрудников МЧС обеспечит им равный доступ к льготам, медицинскому обслуживанию и денежным выплатам.
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. "Единая Россия" предложила распространить статус ветерана и инвалида боевых действий на сотрудников МЧС, занимающихся разминированием в зоне спецоперации.
"Партия внесла законопроект в Госдуму. Им предлагается предоставлять такой статус сотрудникам МЧС России, принимавшим участие в ходе специальной военной операции в проведении работ по поиску, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов на территориях исторических регионов", — говорится в канале ЕР на платформе "Макс".
По словам секретаря генсовета партии Владимира Якушева, такое решение позволит восстановить справедливость и признать заслуги тех людей, которые ежедневно рискуют жизнью. Cтатус ветерана и инвалида боевых действий даст сотрудникам МЧС доступ к льготам, медицинскому обслуживанию и денежным выплатам, добавил он.
В конце прошлого года статус ветерана боевых действий установили для сотрудников СК и прокуратуры, работающих в зоне СВО.
ОбществоРоссияВладимир ЯкушевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Единая РоссияГосдума РФ
 
 
