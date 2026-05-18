Ушаков рассказал о предстоящем разговоре Путина и Си Цзиньпина за чаем

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. В Кремле придают особое значение предстоящему разговору президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за чаем, лидеры откровенно и доверительно обсудят все вопросы за закрытыми дверями, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, в Кремле основательно готовятся к этому разговору лидеров.

"Потому что все, что нужно обсудить доверительно, за закрытыми дверями, по-дружески, откровенно, все будет обсуждаться в ходе этой встречи за чаем, после торжественного обеда", - добавил Ушаков.