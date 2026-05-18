Ушаков рассказал о предстоящем разговоре Путина и Си Цзиньпина за чаем
16:16 18.05.2026
Ушаков рассказал о предстоящем разговоре Путина и Си Цзиньпина за чаем

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин посетит Китай с официальным визитом 19–20 мая.
  • В ходе визита состоится разговор Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за чаем.
  • Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что в Кремле придают особое значение предстоящей встрече лидеров за чаем и основательно готовятся к ней.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. В Кремле придают особое значение предстоящему разговору президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за чаем, лидеры откровенно и доверительно обсудят все вопросы за закрытыми дверями, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая, сообщила ранее пресс-служба Кремля.
"Разговор за чаем двух лидеров - это мероприятие, можно сказать, одно из самых важнейших в ходе визита", - сказал Ушаков.
По его словам, в Кремле основательно готовятся к этому разговору лидеров.
"Потому что все, что нужно обсудить доверительно, за закрытыми дверями, по-дружески, откровенно, все будет обсуждаться в ходе этой встречи за чаем, после торжественного обеда", - добавил Ушаков.
КитайРоссияЮрий УшаковВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
