Минтруд объяснил, когда можно взять отпуск во время декрета жены - РИА Новости, 18.05.2026
13:16 18.05.2026
Минтруд объяснил, когда можно взять отпуск во время декрета жены

18.05.2026
  • Россиянин может взять ежегодный оплачиваемый отпуск, когда его жена находится в отпуске по беременности и родам.
  • Работодатель не имеет права отказать в предоставлении отпуска, при этом оформить его можно до или после рождения ребенка, независимо от графика отпусков и стажа работы.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россиянин может взять ежегодный оплачиваемый отпуск, когда его жена находится в отпуске по беременности и родам, и работодатель не имеет права отказать, сообщил Минтруд РФ в своем канале на платформе "Макс".
"Если будущая мама находится в отпуске по беременности и родам, ее супруг в это же время может уйти в ежегодный оплачиваемый отпуск… Работодатель не может отказать в предоставлении", - говорится в сообщении.
Уточнятся, что оформить отпуск можно либо до, либо после рождения ребенка, при этом график отпусков и стаж работы не имеют значения. Кроме того, разрешено взять все дни отпуска или только часть.
Для оформления нужно написать заявление работодателю.
