День спецназа органов безопасности предложено отмечать в России 5 июля
18:49 18.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России предложили установить День спецназа органов безопасности 5 июля.
  • Инициатива была озвучена членами межрегиональной общественной организации ветеранов подразделений специального назначения "Единство".
  • Историк Олег Матвеев обосновал выбор даты 5 июля, отметив отсутствие общего профессионального праздника для всех подразделений спецназа органов безопасности.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Дату 5 июля надо установить в России как День создания спецназа органов безопасности в честь годовщины появления в 1941 году в СССР специальной структуры, в годы Великой Отечественной войны организовывавшей разведку и диверсии за линией фронта, эта инициатива была озвучена членами межрегиональной общественной организации ветеранов подразделений специального назначения "Единство" на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Участниками мероприятия стали прославленные ветераны спецназа органов безопасности во главе с легендарным командиром подразделения антитеррора "Альфа", Героем Советского Союза, генерал-майором в отставке Геннадием Зайцевым. Они рассказали о боевых страницах истории спецназа КГБ СССР и ФСБ России.
А эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ, историк спецслужб, почетный сотрудник контрразведки Олег Матвеев подробно обосновал выбор даты 5 июля для нового праздника. По его словам, среди профессиональных праздников и памятных дней органов безопасности сегодня значатся сразу несколько дат создания ряда подразделений специального назначения, но все они имеют чисто ведомственную принадлежность и в большинстве своем относятся к периоду новейшей российской истории.
"Общего профессионального праздника, уходящего в глубину истории страны, который объединял бы сразу все подразделения специального назначения органов безопасности, на сегодняшний день, к сожалению, не имеется", - сказал Матвеев.
По его словам, дата 24 октября, которую в обиходе часто называют Днем российского спецназа, - это День подразделений специального назначения Вооруженных сил России, установленный в 2006 году. "То есть это профессиональный праздник спецназа ГРУ, не имеющий к органам безопасности никакого отношения", - пояснил Матвеев.
Если же обратиться к календарю памятных дат, то применительно чисто к органам безопасности (без учета спецподразделений Вооруженных сил, внутренних дел и Росгвардии), по словам Матвеева, вырисовывается следующая картина.
"Девятнадцатого марта – в 1969 году в составе Высшей школы КГБ под патронажем ПГУ (Первое главное управление КГБ, внешняя разведка – ред.) появляются штатные Курсы усовершенствования офицерского состава, знаменитый КУОС. 23 марта – день формирования в 1997 году Центра специального назначения "Заслон", это спецподразделение Службы внешней разведки России", - сказал историк.
24 апреля – создание в 2008 году для оперативно-боевого сопровождения оперативно-разыскной деятельности органов ФСБ России Управления специальных операций (УСО) Центра специального назначения ФСБ. 17 мая – День подразделений специального назначения пограничных органов, в этот день в 1994 году создали спецподразделение "Сигма" в составе Федеральной пограничной службы России.
29 июля – дата образования в СССР в 1974 году антитеррористического спецподразделения под названием группа "А" 5-го отдела 7-го Управления КГБ, известного как "Альфа". 19 августа – день создания в 1981 году группы "Вымпел" в составе управления нелегальной разведки Первого главного управления КГБ СССР, предназначенной для проведения спецопераций за пределами страны, добавил Матвеев. Наконец, 8 октября - день создания в 1998 году Центра специального назначения ФСБ России, объединяющего в себе сегодня Управления "А" ("Альфа"), "В" ("Вымпел") и УСО. Кроме того, свои памятные даты образования имеют также и спецподразделения ФСО России.
"Между тем, памятная дата, которая могла бы объединить спецназ органов безопасности России в нашей истории, имеется, и это дата 5 июля 1941 года – день создания Особой группы при народном комиссаре внутренних дел СССР и одновременно с ней войск Особой группы для выполнения задач на занятой противником территории по ведению зафронтовой разведки и осуществлению диверсий", - сказал Матвеев.

Особая группа при наркоме внутренних дел 3 октября 1941 года была преобразована во 2-й отдел НКВД СССР с непосредственным подчинением народному комиссару с задачей "выполнения специальных оперативных задач". В тот же день войска Особой группы трансформировались в ставшую знаменитой Отдельную мотострелковую бригаду особого назначения (ОМСБОН) НКВД СССР, находившуюся в оперативном подчинении 2-го отдела, который позже, 18 января 1942 года, стал не менее знаменитым 4-м Управлением сначала НКВД, а затем народного комиссариата государственной безопасности (НКГБ) СССР, добавил Матвеев. Весь период войны подразделение возглавлял легендарный сотрудник органов госбезопасности СССР Павел Анатольевич Судоплатов, чей 120-летний юбилей будет отмечаться в 2027 году, отметил историк.
"В ОМСБОН формировался тот самый кадровый резерв бойцов и офицеров для направления по заданию руководства 4-го Управления за линию фронта в составе спецотрядов и спецгрупп, которые в литературе ошибочно называют партизанскими. На самом деле данные группы имели статус разведывательно-диверсионных резидентур, и во главе их назначались оперативники-агентуристы из числа офицеров внешней разведки, контрразведки, а также кадровые пограничники", - пояснил Матвеев.
Основу войск Особой группы и ОМСБОН составляли сотрудники органов госбезопасности и внутренних дел, в том числе милиции и пожарной охраны, курсанты училищ НКГБ-НКВД СССР и также кадровые пограничники, добавил он.
По словам Матвеева, все это лишний раз свидетельствует о том, что Особая группа при наркоме внутренних дел и ее последующие преемники объединяли представителей разных направлений деятельности отечественных спецслужб.
"Таким образом, созданное 5 июля 1941 года уникальное в своем роде спецуправление по осуществлению разведки и диверсий за линией фронта и его воинское формирование, созданные в начале войны, и объединявшее в своих рядах представителей разведки, контрразведки, пограничников и сотрудников органов внутренних дел, могут служить прародителями подразделений специального назначения отечественных органов безопасности", - подчеркнул Матвеев.
